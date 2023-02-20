محافظ الأقصر يناقش زيادة أعداد السياح الصينيين مع وفد من سفارة الصين بمصر

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ، اليوم الإثنين، زانج تشاويانج الوزير المفوض بسفارة الصين الشعبية بالقاهرة، والوفد المرافق له، لبحث سبل زيادة أعداد السياح الصينيين الوافدين إلى مصر، وذلك بحضور محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر.

ومن جانبه، رحب محافظ الأقصر بالوزير المفوض بسفارة الصين الشعبية بالقاهرة، متمنيا له طيب الإقامة خلال زيارته الأولى لمدينة الأقصر السياحية، ومؤكدا على عمق العلاقات المصرية – الصينية، لافتاً إلى وجود مذكرة تفاهم بشأن الترويج السياحي المتبادل بين محافظة الأقصر ومقاطعة شانغهاي الصينية، واتفاقية تعاون وتأخي مع مقاطعة جيانسي الصينية ، ومذكرة تفاهم وتعاون مع مقاطعة يانج تشو.

وقال المحافظ أنه خلال زيارته لمقاطعة شانغهاي الصينية عام 2019، ومقابلة عمدة شانغهاي تم طرح مقترح وجود خط طيران مباشر بين الأقصر وشانغهاي، وأتمنى دراسة المقترح وتنفيذه للتيسير على السائح الصيني لزيارة الأقصر، مشيراً إلى الاهتمام بتعليم اللغة الصينية في الأقصر، حيث تم افتتاح فصل كونفوشيوس بكلية الألسن جامعة الأقصر عام 2019، والذي يشهد اقبالاً ملحوظاً من الطلاب لتعلم اللغة الصينية.

فيما عبر نائب محافظ الأقصر، عن قوة العلاقات المصرية – الصينية في جميع المجالات ومنها الزراعة والصناعة والتجارة وغيرها، لافتاً إلى أن الأقصر ترحب بالسائح الصيني وتوفر له أساليب الراحة والأمان.

وفي السياق نفسه، أعرب زانج تشاويانج الوزير المفوض بسفارة الصين الشعبية بالقاهرة، عن سعادته بحفاوة الاستقبال، وتقديره للجهود المصرية المبذولة لاستئناف تشغيل الرحلات الصينية إلى مصر، موضحاً أن مصر تعد على قائمة الدول الأولى التي تم إدراجها لاستقبال السياحة الصينية، ضمن العديد من بلدان العالم التي شغلت الصين رحلات طيران إليها اعتبارا من مطلع العام الجاري.

وأكد الوزير المفوض بسفارة الصين الشعبية بالقاهرة، أنه عام 2022 كان عاماً غير عادي بالنسبة للعلاقات الصينية المصرية، حيث ازدادت الأهمية الإستراتيجية الشاملة للعلاقات بين الجانبين، في ظل لقاء الزعيمين الكبيرين، وأكد علي تقديره للعلاقات التاريخية الممتدة، مشيراً إلى أنه من المتوقع زيادة أعداد السياح الصينيين القادمين إلى الأقصر خلال العام الجاري، مؤكداً أن السائح الصيني لديه إهتماماً كبيراً بالسياحة الثقافية الموجودة بالأقصر.