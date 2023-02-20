محافظ أسيوط يشهد العرض المسرحي "سلام سلاح" ويشيد بالمواهب الفنية.. صور

جاء ذلك بحضور ضياء مكاوى رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافى، والشيخ عاصم قبيصى وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، وعيون ابراهيم رئيس حى غرب، وكرم عبدالحفيظ نائب رئيس حى غرب، والدكتور وجدى رفعت نخلة عميد كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط، والكاتب جمال أسعد، وصفاء حمدان مدير قصر ثقافة أسيوط، وأسرة الشهيد الجندى أبانوب ناجح مرزق، وعدد من الفنانين والمثقفين والمواطنين.

بدأ اللقاء بالسلام الجمهورى ثم بدأ العرض المسرحى الذى نال اعجاب الحضور تلاها كلمة للواء عصام سعد محافظ أسيوط.

وأشاد محافظ أسيوط بمجموعة المواهب الفنية الشابة المتميزة التى قدمت العرض فضلاً عن عوامل المؤثرات والموسيقى والاخراج وغيرها الذى أضاف إطلالة ذو مذاق خاص للعرض لافتاً إلى تركيز العرض الذى اختص بقصة الشهيد أبانوب والتى تحمل فى طياتها روح التضحية فى سبيل الوطن وترسيخ ودعم المواطنة والهوية المصرية للشباب ونبذ التطرف الفكرى والتركيز على نموذج من النماذج المشرفة فى مصر مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لمثل تلك الأعمال والأنشطة والفعاليات التى ترسخ وتعمل على مجابهة التعصب تنفيذاً لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وتحقيق العدالة الثقافية من خلال الوصول بالمنتج الثقافى إلى مختلف القرى والنجوع خاصة الأكثر إحتياجاً.

وأضاف ضياء مكاوى رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافى، أن العرض المسرحى "سلام سلاح" تدور أحداثه حول قصة استشهاد البطل الشهيد الجندى مجند أبانوب ناجح مرزق ابن قرية بنى قره التابعة لمركز القوصية ويروى جوانب شخصيته وبعض الجوانب الاجتماعية والأخلاقية والإنسانية فضلاً عن التركيز على قيمة الوطنية النبيلة من خلال سرد تفاصيل حياة البطل وعلاقته بأسرته وأفراد عائلته وجيرانه وأصدقاءه وتجسيد تلك المشاهد فى صورة وثائقية تحمل الطابع الوطنى وذلك إيماناً بترسيخ قيم المواطنة والانتماء لدى الشباب موضحاً أن العرض المسرحى عن رواية حكايات الولاد والأرض للكاتب الصحفى محمد نبيل، وإخراج الفنان خالد أبو ضيف وموسيقى وألحان وغناء المايسترو حسام حسنى التوزيع الموسيقى والتسجيل والمكساج رأفت موريس وتعبير حركى مارك صفوت وتصميم إضاءة الفنان مايكل يعقوب مدير مسرح قصر ثقافة أسيوط وديكور وملابس حمدى قطب والمشاهد السينمائية أحمد عبدالعظيم ومساعد الإخراج ابراهيم فاروق وعبدالله حامد ومينا يعقوب وعبدالهادى نايل ولؤا الصباغ وعصام عبدالنبى والفنان عمرو عبدالمحسن مدير الفرق الفنية بالفرع والإعداد المسرحى والأشعار الأديب الدكتور سيد عبدالرازق.