محافظ أسيوط يوجه بسرعة تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" فى بنى مر.. صور

واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، جولته الميدانية بمركز الفتح بتفقد أعمال تنفيذ المركز الصحى ومركز تنمية الأسرة بقرية بنى مر، وذلك ضمن المشروعات التى ينفذها جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد بقرى مركز الفتح، ضمن القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتها الجديدة المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رافقه خلال الجولة التفقدية عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح، ومحمد عبد العظيم رئيس قرية بنى مر وبعض مهندسى الشركات المنفذة للمشروعات.

وبدأ المحافظ ومرافقوه جولتهم بتفقد أعمال إنشاء المركز الصحى بقرية بنى مر وتابع أعمال الإنشاء بالدور الثالث، واستمع إلى شرح من المهندس المشرف على المشروع لمراحل التنفيذ بالمركز الذى سيتم تجهيزه بالعيادات الشاملة وأحدث المواصفات، ليستقبل منظومة التأمين الصحى الشامل ويلبى احتياجات المواطنين، ويتكون من 4 طوابق "أرضى و3 علوى"، ومن المقرر أن يحتوى الدور الأرضى على عيادة طب الاسرة وتطعيمات وعيادة أسنان ومركز كبار السن وخدمات تثقيفية وعيادة إسعافات أولية ومتابعة حمل والدور الأول علوى على غرفة أنظمة وعيادة طب أسرة ومشورة ومعمل والدور الثانى العلوى من غرفة تعقيم ومغسلة ومخزن والإدارة وذلك تسهيلًا على المواطنين للحصول على الخدمة الطبية بسهولة ويسر.

كما استكمل المحافظ جولته بالقرية بتفقد أعمال مركز تنمية الأسرة بقرية بنى مر والذى يجرى تنفيذه بالمنطقة المجاورة للمركز الصحى تحت إشراف جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد ليلبى إحتياجات المواطنين، والذى يتكون من طابقين (أرضى وأول علوي) يتكون الطابق الأرضى من صالة ألعاب رياضية علاجية ومركز علاج طبيعى ومركز تخاطب وحضانة بينما يضم الدور الأول عيادة تنظيم أسرة وورشة تدريب وفصل محو أمية، كما تفقد المحافظ ومرافقوه أعمال إنشاء الوحدة الصحية وتابع معدلات التنفيذ وفقًا لأحدث المواصفات.

ووجه المحافظ أسيوط، بسرعة تنفيذ الأعمال وفقًا للخطة الزمنية بمشروعات مركز تنمية الأسرة والمركز الصحى موجهًا مسئولى جهاز التعمير بالمتابعة المستمرة لأعمال التنفيذ وفقًا للاشتراطات ومعايير الجودة ومراعاة الخطة الزمنية لتنفيذ المشروعات، لافتًا إلى متابعته المستمرة والميدانية لأعمال التنفيذ على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل، وذلك لتذليل العقبات والتحديات التى قد تواجه التنفيذ وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات انجاز أسرع خاصة مع اهتمام الدولة وأجهزتها، للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة فى خدمة المواطنين خاصة فى القرى

وأكد اللواء عصام سعد، أن هناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية ومجلس الوزارء ووزارة التنمية المحلية لكافة التطورات الخاصة بمبادرة حياة كريمة فى مختلف القطاعات، لسرعة الانتهاء منها فى التوقيتات الزمنية المحددة بما يساهم فى إحداث نقلة نوعية فى الخدمات الأساسية للمواطنين مشيدًا بتكاتف جهود كافة المؤسسات فى تحالف واسع لتنطلق الأعمال على قدم وساق بجميع المشروعات وتحقيق إنجازات لم تشهدها القرى من قبل.

يذكر أن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالى 149 قرية و894 تابعا، وبلغ إجمالى عدد المشروعات التى يجرى تنفيذها فى كافة القطاعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بلغت 2000 مشروع حتى الآن، بتكلفة إجمالية تجاوزت 44 مليار جنيه، ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هى "ساحل سليم وأبو تيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية، فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.