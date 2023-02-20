محافظ أسوان يشيد بجهود المجتمع المدنى فى تنفيذ مبادرة زراعة 100 مليون شجرة

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

أشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان ، بجهود المجتمع المدنى فى المشاركة الجادة لتنفيذ فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لزراعة 100 مليون شجرة وذلك بعد دعم وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة بـ 125 ألف شجرة ظل ومثمرة ، بالإضافة إلى أشجار النخيل.

ووجه محافظ أسوان، خلال بين صحفى، بتكثيف التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية من أجل التوسع فى تنفيذ فعاليات هذه المبادرة الرئاسية الرائدة للإستفادة من ثمارها وأهدافها الإيجابية لدعم الجهود والأنشطة المبذولة لتطبيق المحاور الرئيسية للإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 من خلال التوسع في أعمال التشجير وزيادة المسطحات الخضراء بالشوارع والطرق الرئيسية ، بجانب الأحياء والمناطق السكنية.

وأشار اللواء عطية إلى دور تلك الجهود فى تحقيق الإصحاح البيئي والحد من الإحتباس الحرارى وتخفيف المعاناة من حرارة الشمس وغيرها من التحديات البيئية الراهنة لضمان تحسين نوعية الحياة وحفظ حق الأجيال القادمة للعيش في حياة نظيفة خالية من أى ملوثات بيئية.

ولفت، إلى قيام جمعية "إسعاد أسرة" بالمساهمة فى زيادة المساحات الخضراء بمركز ومدينة كوم أمبو ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية من خلال زراعة ألف نخلة على مرحلتين وجارى حالياً إستكمال المرحلة الثالثة بزراعة 1000 نخلة أخرى تستهدف محيط المدارس والمساجد ودور العبادة ، بالإضافة إلى دور الأيتام وغيرها من المناطق المستهدفة بمركز كوم أمبو.