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متحدث الكهرباء: ما تملكه مصر من قدرات كهربائية الآن يشجع على ضخ استثمارات

الإثنين، 20 فبراير 2023 07:38 م
متحدث الكهرباء: ما تملكه مصر من قدرات كهربائية الآن يشجع على ضخ استثمارات الدكتور أيمن حمزة
كتب محمد شعلان

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أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، أن ما توفره مصر الآن من كهرباء ومحطات وشبكات نقل وتوزيع تشجع المستثمر لضخ استثماراته، موضحا أن المشروعات التنموية الضخمة التي تنفذها الدولة لا يمكن تتم بدون كهرباء.
 
وأشار الدكتور أيمن حمزة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، إلى أن الرئيس السيسي أكد منذ أول يوم له أن تأمين الكهرباء امن قومي وأي تنمية واستقرار لابد لها من الكهرباء، قائلا: "كان لا يليق بمصر مشهد الظلام في مصر قبل 8 سنوات وكان له تأثيرات خطيرة على الاستثمار والصحة".
 
وتابع: "أكثر الناس تفاؤلا خلال عام 2014 لم يكن يتوقع تغيير جيد في وقت قصير، والآن دخلنا أكثر من 30 ألف ميجا وات في خلال 6 ولا سبع سنوات ودي قدرات كبيرة جدا، وعملنا 3 محطات عالمية، وأصبح عندنا دلوقتي في فائض واحتياطي حوالي 34 الف ميجا وات، وبدل العجز اللي كان عندنا 20% بقى في فائض حوالي 20%، وما يحدث يؤثر في المشروعات الاستثمارية صاحبة الجهد الفائق والعالي".
 

متحدث الكهرباء

وزارة الكهرباء

ايمن حمزة

الكهرباء في مصر

الحياة اليوم



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