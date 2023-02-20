كرمه رئيس المدينة.. عامل نظافة يعثر على 16 ألف جنيه ببنى سويف ويعيدها لصاحبها

وقام عامل النظافة بالتوجة إلى مقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن، وأعلن عن عثوره على المبلغ المالي قبل أن يصل إلى صاحبه، وسلمه له.

من جانبه، كرم المحاسب محمد بكري إبراهيم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن، بعامل النظافة بمنحه شهادة تكريم ومبلغ مالى لتميزه في عمله وأمانته في حضور نواب رئيس المدينة رؤوساء الوحدات القروية.

وفى سياق منفصل ، تفقد المحاسب محمد بكري رئيس مدينة الفشن عددًا من المشروعات الخدمية التي يتم تنفيذها بدائرة المركز، حيث تم متابعة الموقف التنفيذي لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي لقرية دلهانس، والتي يتم تنفيذها على مساحة 12 فدانا بقرية الجفادون، تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لتخدم أكثر من 100 ألف نسمة في 7 قرى وعزب غرب البحر اليوسفي بطاقة إنتاجية 16 ألف م3 يوميًا، مشيرًا إلى أن القرى المستفيدة هي "دلهانس، الجفادون، الجمهود، عزبة بشرى البحرية، شنرا، منسابة، بني منين".

كما تضمنت الجولة تفقد مشروع منطقة الورش الحرفية بكوم الرمل، والذي يتضمن إنشاء مجمع صناعي حرفي بالقرية، ليضم مجموعةً من الوحدات الإنتاجية، بهدف توفير فرص عمل للشباب، وخلق أفكار جديدة داخل المناطق الريفية، يتم من خلالها توفير الأبنية والمعدات والخامات التشغيلية، بتلك الوحدات الإنتاجية.