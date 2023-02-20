قطع المياه عن عدة مناطق بمحافظة الدقهلية 12 ساعة بسبب أعمال الصيانة

الدقهلية شريف الديب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، عن قطع المياه اليوم الإثنين، ولمدة 12 ساعة فى الفترة من الساعة 8 مساء وحتى الساعة 8 صباحاً عن منطقة طلخا القديمة.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى قيامها بأعمال صيانة بمحطة الصرف الصحى الرئيسية بطلخا تقسيم غنام، وناشدت الشركة المواطنين والمصالح الحكومية والهيئات والوحدات المحلية والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال، حتى لا تتأثر الخدمة المقدمة للمواطنين جراء الانقطاع.