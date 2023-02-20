طقس بورسعيد الآن.. أجواء متقلبة وسماء ملبدة بالغيوم وانخفاض الحرارة.. صور

بورسعيد محمد فرج

رصدت كاميرا "اليوم السابع" أجواء متقلبة وسط سماء ملبدة بالغيوم وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة مع ظهور سحب متفرقة غائمة ساعدت عن حجب أشعة الشمس وسط أجواء متقلبة مائلة للبرودة .

أما حالة البحر الأبيض المتوسط معتدل مع ارتفاع الأمواج من متر ونصف إلى مترين فضلاً عن الرياح الشمالية الغربية تزامناً مع اضطراب حركة الملاحة بالمتوسط.

ومن جانبها، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين، طقسا باردا فى الصباح الباكر معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلا على أغلب الأنحاء شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، ويتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء، كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين، القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 08 درجات، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 11 درجة.















