طرق يمكن أن يؤثر بها التوتر على نظافة فمك

كتبت فاطمة ياسر

تشير الأبحاث إلى أن الإجهاد النفسي يساهم في تدهور صحة الفم بشكل منهجي بالإضافة إلى أمراض مزمنة أخرى، وذلك وفقا لموقع “indiatoday”.

يمكن أن يكون للتوتر تأثير كبير ليس فقط على صحتك الجسدية ولكن على صحة أسنانك أيضًا، وتشير الأبحاث إلى أن الإجهاد النفسي يساهم في تدهور صحة الفم بشكل منهجي بالإضافة إلى أمراض مزمنة أخرى.

وعندما يكون الشخص تحت الضغط ، يطلق الجسم هرمونًا يسمى الكورتيزول الذي يزيد من السكريات (الجلوكوز) في مجرى الدم. يمكن لهذا الهرمون أيضًا كبح الوظائف التي قد تكون ضارة في حالة القتال أو الطيران.

"الإجهاد هو شيء نتفاعل معه جميعًا بشكل مختلف. الكورتيزول يجعلنا ننغمس في العادات غير الصحية. يمكن أن يكون لها عادات ضارة على أسناننا" . -نقص الرعاية الذاتية

-جفاف الفم فخلال الأوقات العصيبة ، تصبح الرعاية الذاتية تحديًا فيبدأ الناس في الانغماس في الأطعمة المعززة للعقل مثل الكربوهيدرات والسكر، وكل ذلك يمكن أن يؤدي إلى تراكم الترسبات وتسوسها ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى مشاكل في اللثة مثل التهاب اللثة ، وهو ارتخاء اللثة . يمكن أن يؤدي الإجهاد أيضًا إلى جفاف الفم أو جفاف الفم بسبب انخفاض إنتاج اللعاب. وأضافت "اللعاب مهم لأنه يعمل كعامل عازل في إزالة الكثير من جزيئات الطعام. كما أنه يحتوي على إنزيمات تساعد في إعادة تمعدن الأسنان".

في حالة وجود تسوس ، يمكنه إعادة التمعدن أو محاربة الانحلال. يمكن أن يؤدي هذا أيضًا إلى شكل أعلى من تراكم اللويحات. يمكن أن يؤدي الاستهلاك المفرط للكحول والتبغ إلى جفاف الفم أيضًا ، مما يؤدي بدوره إلى الإصابة بأمراض اللثة وتسوسها. -اندفاع الفكين إن صرير الفكين شائع جدًا بين الأشخاص الذين لديهم وظائف شديدة الإجهاد. قال الدكتور داش: "كثير من الناس يشدّون فكّهم عند الإجهاد. هذا يمكن أن ينشط العضلات ويمكن أن يؤدي إلى إجهاد في المفصل الصدغي الفكي (TMJ)، وهذا يمكن أن يؤدي إلى الإجهاد والألم حول الفك والأذنين"، قد تواجه أيضًا صعوبة عند فتح وإغلاق فمك ، وهو ما يسمى صرير الأسنان.

-طحن الأسنان كثير من الناس يطحنون أسنانهم لصرف أذهانهم عن المواقف العصيبة. هذا يمكن أن يسبب "تآكل وحساسية الأسنان" بشكل كبير.