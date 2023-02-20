صحة المنيا تنظم قافلة طبية لأهالي قرية برطباط بمركز مغاغة ضمن حياة كريمة

المنيا-حسن عبد الغفار

تنظم مديرية الصحة بالمنيا، بدءا من اليوم الاثنين، قافلة طبية علاجية فى قرية برطباط بمركز مغاغة على مدار يومين متتاليين، فى إطار الاهتمام بمواطنى المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرًا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتى ضمن الجهود التى تبذلها وزارة الصحة فى توفير الرعاية الصحية للمواطنين فى نطاق محافظة المنيا.

وكان الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، قد أعلن أن الادارة العامة للطب الوقائى" ادارة مراقبة الاغذية" قامت بتنفيذ حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية وذلك على مدار شهر يناير الماضى حيث قامت فرق مراقبة الاغذية بالمرور على 623 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، وأوضح أن جهود الحملات أسفرت عن تحرير 331 محضر للمخالفات المضبوطة وتنوعت المحاضر بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة وعدم وجود شهادات صحية ومحاضر اخرى وتم ضبط عدد 9 منشأة تعمل بدون ترخيص وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشأت.

وأوضح الدكتور على قاسم مدير الادارة العامة للطب الوقائى أنه تم سحب 522 عينة مواد غذائية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك بالاضافة إلى إعدام 877 كيلو اغذية مختلفة و 50 لتر مواد سائلة لوجود تغير فى الخواص الطبيعية، وتم ضبط 2000 لتر حليب طازج لوجود تغير فى الخواص الطبيعية وأضاف انه تم استخراج 1455 شهادة صحية.