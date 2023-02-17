تقديم الخدمات الصحية لـ16 ألف سيدة بالمنيا ضمن مبادرة 100 مليون صحة

المنيا ــــ حسن عبد الغفار

تواصل الفرق الطبية التابعة لمديرية الصحة بالمنيا، أعمال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لتقديم أوجه الرعاية الصحية والخدمات الطبية والعلاجية للسيدات من أبناء المحافظة بالمجان حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

من جانبه، أعلن الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم تقديم الخدمات الصحية لـ16 ألفا و340 سيدة على مدار شهر يناير الماضي، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة وفي إطار جهود الدولة للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين .

أوضح الدكتور محمد سمير مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرات الرئاسية بالمحافظة أن المبادرة هدفها الكشف على الأمراض المزمنة الغير سارية مثل أمراض السمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض السكر بالدم من خلال قياس الوزن والطول وضغط الدم وتحليل سكر عشوائي في الدم وإجراء فحص على الثدي للاكتشاف المبكر لأورام سرطان الثدي، ويتم تحويل الحالات المشتبه فيها إلى مستشفى المنيا العام ومغاغه المركزي ومستشفى ملوى حيث يتم تحويل الحالات التي تستحق عمل أشعة و تحاليل متقدمة إلى مركز الأورام بالمنيا لعمل اللازم مجاناً.