اليوم السابع
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صحة المنوفية: تطعيم 630 ألف مواطن ضد فيروس كورونا بحملة "طرق الأبواب"

الإثنين، 20 فبراير 2023 10:00 م
صحة المنوفية: تطعيم 630 ألف مواطن ضد فيروس كورونا بحملة "طرق الأبواب" لقاح كورونا - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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أعلنت الدكتورة رشا خضر وكيل مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، مد فترة التطعيم ضد فيروس كورونا بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة والتى بدأت من الأحد 29 يناير وكان المقرر لها لمدة أسبوعين، وتم مدها حتى نهاية شهر فبراير الجارى، ضمن حملة "طرق الأبواب"، التى نظمتها وزارة الصحة والسكان لضمان الوصول لجميع المواطنين بالمناطق النائية والنجوع بمحافظات الجمهورية بهدف الحفاظ على الصحة العامة ورفع المناعة المجتمعية.
 
وأكد وكيل مديرية الصحة بمحافظة المنوفية فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أنه تم تطعيم 630 ألف حالة حتى الآن بكافة أنحاء المحافظة فوق سن 12 عامل طبقا لقرار وزارة الصحة، لافتة إلى سوف يتم تفعيل الحملة لتطعيم الطلاب فوق 12 عاما بالمدارس وذلك نهاية الشهر الحالى حتى تتمكن الفرق الطبية من تطعيم امبر عدد ممكن من المواطنين حرصا على سلامتهم عن طريق 900فرقة طبية متحركة للمشاركة فى تنفيذ الحملة، بالإضافة إلى الفرق الثابتة المتواجدة بالوحدات الصحية ومراكز التطعيم بنطاق المحافظة.
 
وأشارة الدكتورة رشا خضر، إلى أن الحملة تستهدف تطعيم أكبر عدد من المواطنين والوصول إلى منازلهم من كافة الفئات العمرية فوق 12عاماً ببطاقة الرقم القومى وشهادات الميلاد، فضلا عن أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وذوى الهمم والمقبلين على الزواج والطلاب لتلقى كافة الجرعات الأولى والثانية والتنشيطية لضمان الحد من انتشار الفيروس بين جميع فئات المجتمع حفاظا على الصحة والسلامة العامة، لافتة إلى  بدء حملة سوء التغذية بجميع أنحاء المحافظة، للقضاء على الأمراض التى تسببها سوء التغذية.
 
 
 
 

محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

فيروس كورونا

تطعيم ضد فيروس كورونا



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