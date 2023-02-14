تطعيم 560 ألف مواطن خلال حملة طرق الأبواب ضد فيروس كورونا بالمنيا

أعلن الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة والسكان بالمنيا ، أن مديرية الصحة تواصل فعاليات حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد فيروس كورونا لمن هم فوق الـ12 عاماً، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وبرعاية اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، وذلك ضمن خطة الدولة لاتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من تداعيات فيروس كورونا و رفع نسبة التطعيم ضده ، وحماية الفرد والمجتمع من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته .



وأضاف وكيل وزارة الصحة بالمنيا أن الحملة أسفرت عن تطعيم 560 ألفا و148 مواطنا، مؤكدا على استمرار حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد فيروس كورونا، والتي انطلقت من الأحد 29 من يناير الماضي ، مناشدا ً جميع فئات المواطنين بسرعة تلقي التطعيمات ضد فيروس كورونا ، مشيراً إلى تكاتف الجهود من وزارة الصحة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة مع مديرية الصحة ، للوصول للفئات المستهدفة من الحملة، ولتحقيق الأهداف المرجوة منها .



من جانبه، أوضح الدكتور علي قاسم مدير عام الإدارة العامة للطب الوقائي، أن الحملة تتم بمشاركة 600 فريق طبي ثابت بالمستشفيات، ومكاتب الصحة، والمراكز الطبية، ومتحرك بالعيادات المتنقلة بدور العبادة، وأماكن التجمعات، والنوادي، ومراكز الشباب، والمدارس، والجامعات، والهيئات الحكومية، بجميع مدن ومراكز وقرى المحافظة ،مؤكدًا على توافر جميع اللقاحات .