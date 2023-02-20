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سفينة مساعدات تابعة للقوات البحرية المصرية تصل سوريا

الإثنين، 20 فبراير 2023 09:59 ص
سفينة مساعدات تابعة للقوات البحرية المصرية تصل سوريا القوات المسلحة المصرية
كتب زكى القاضى

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وصلت سفينة إمداد تابعة للقوات البحرية المصرية محملة بمئات الأطنان من المساعدات الإغاثية إلى ميناء اللاذقية بسوريا.

القوات البحريه

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اليوم السابع بلس

مساعدات مصرية



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