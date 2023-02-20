سفينة مساعدات تابعة للقوات البحرية المصرية تصل سوريا

وصلت سفينة إمداد تابعة للقوات البحرية المصرية محملة بمئات الأطنان من المساعدات الإغاثية إلى ميناء اللاذقية بسوريا.
سفينة مساعدات تابعة للقوات البحرية المصرية تصل سورياالإثنين، 20 فبراير 2023 09:59 ص
القوات المسلحة المصرية
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