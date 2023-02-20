اليوم السابع
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رئيس بيلاروسيا: حال تعرضنا لأي عدوان سيكون ردنا سريعا وساحقا

الإثنين، 20 فبراير 2023 06:36 م
رئيس بيلاروسيا: حال تعرضنا لأي عدوان سيكون ردنا سريعا وساحقا الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو
أ ش أ

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أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن رد بلاده في حال تعرضها لأي عدوان سيكون سريعا وساحقا. 


وقال لوكاشينكو- خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي البيلاروسي، بحسب وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية، اليوم الاثنين "إن مفهوم الأمن القومي المعتمد في عام 2010 لم يفقد أهميته وأثبتت فعاليته، بما في ذلك خلال أشد فترات الضغط الخارجي على بيلاروس".


وأضاف: أن "آلية ما يسمى بـ"الإرهاب السياسي" التي تم اختبارها في العديد من البلدان، لم تنجح في بلدنا.. نحن نستجيب اليوم بشكل مناسب تماما للتحديات، التي نواجهها، مثل الاستفزازات والعقوبات والإنذارات السياسية"، مؤكدا أن تكييف مفهوم الأمن القومي مع حقائق اليوم هو خطوة منطقية تماما وفي الوقت المناسب.

 


بيلاروسيا

ألكسندر لوكاشينكو

مجلس الأمن القومي البيلاروسي

روسيا وبيلاروسيا

الأزمة الأوكرانية



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