اليوم السابع
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استطلاع: أكثر من نصف البريطانيين يؤيدون دعوة هارى لحضور حفل تتويج الملك

الإثنين، 30 يناير 2023 09:37 ص
استطلاع: أكثر من نصف البريطانيين يؤيدون دعوة هارى لحضور حفل تتويج الملك هارى وميجان
كتب خالد إبراهيم

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كشف استطلاع جديد رغبة أغلب البريطانيين فى ضرورة دعوة الأمير هارى لحضور حفل تتويج الملك تشارلز، فى مايو المقبل، ووفقًا للبحث، يعتقد 60% من البالغين أن دوق ساسكس يستحق دعوته لحضور الاحتفال الملكى، بينما يعتقد 30% فقط من المستجيبين أنه لا ينبغى دعوته للحضور.

يأتى ذلك بعد مزاعم هارى المتكررة عن قصف العديد من أقاربه، وأظهر الاستطلاع الذى أجرته Ipsos لصالح Evening Standard - تباينًا فى الرأى فى مختلف الفئات العمرية حول الأمير هارى.

 

هارى وميجان
هارى وميجان

فجوة عمرية بين المشاركين فى الاستطلاع

وجد الاستطلاع فجوة عمرية مذهلة حول ما إذا كان يجب أن يكون فى حفل التتويج، وبلغ عدد المستجيبين الأصغر سنًا الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عامًا 75% لصالح دعوته.

أما ثلاثة أرباع الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عامًا يقولون إنه يجب دعوة الأمير، مقابل 15% ضد ذلك، وفى الفئة العمرية من 35 إلى 54 عامًا، يدعم 65% هارى للحصول على دعوة، بينما لا يدعمه 26%، وتم تقسيم الجيل الأكبر سناً بشكل أكثر دقة، حيث قال 47% أنه يجب دعوته، وقال 42% إنه لا ينبغى له ذلك.

ويليام الأكثر شعبية

تظهر النتائج فى الاستطلاع الذى شمل أكثر من 1001 شخصًا أن الأمير ويليام هو الآن أكثر أفراد العائلة شهرة وشعبية، متقدمًا على والده تشارلز وزوجته كيت ثم هارى.

الملك
الملك تشارلز الثالث

وقال جدعون سكينر، من إبسوس المملكة المتحدة، "على الرغم من عدم شعبيته كما كان من قبل، إلا أن معظم البريطانيين ما زالوا يعتقدون أن هارى يجب أن يُدعى إلى التتويج فى مايو، مما يوحى ببعض الأمل فى المصالحة".

يأتى ذلك فى الوقت الذى ادعى فيه المطلعون على شؤون العائلة المالكة الليلة الماضية أن الأمير هارى وزوجته ميجان ماركل من غير المرجح ظهورها على شرفة قصر باكنجهام، إذا حضروا الحدث على الإطلاق بعد تداعيات مذكرات الدوق.


الأمير هارى

ميجان ميركل

حفل تتويج الملك

الملك تشارلز

الامير وليام

كيت ميدلتون

العائلة الملكية البريطانية



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