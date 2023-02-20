خريطة حملة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية "من حقك تنظمى" بالبحر الأحمر.. إنفوجراف

تنطلق فى 25 فبراير الجارى، الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية "من حقك تنظمي" الشهرية والتى تطلقها إدارة تنظيم الأسرة بمدن محافظة البحر الأحمر المختلفة، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وبناءً على توجيهات الدكتور إسماعيل العربى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، وبتعليمات الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة.

وينشر اليوم السابع خريطة الحملة التنشيطية وأماكن تواجدها ومواعيدها بالمدن المختلفة بالمحافظة، حيث تنطلق الحملة تحت إشراف الدكتورة مروى حمدى مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، وتبدأ فعالياتها يوم 25 فبراير الجارى حتى الأول من مارس المقبل بإدارة سفاجا، ورأس غارب، والشلاتين، بجميع عيادات تنظيم الأسرة بالمستشفيات والوحدات الثابتة وبالعيادات المتنقلة، يتم الكشف وصرف جميع الوسائل بالمجان.





وتنطلق الحملة اعمالها يوم السبت الموافق 25 فبراير بمناطق الكليو 5 ومنخفض التكاليف بمدينة سفاجا، ومنطقة البنزينة برأس غارب، وداخل مستشفى الشلاتين المركزى بمدينة الشلاتين، ثم يوم الأحد الموافق 26 فبراير تبدا عملها بمنطقة الاشغال بجوار الاسر المنتجة بسفاجا، ومنطقة الحراجية بغارب ومستشفى الشلاتين، ثم 27 فبراير مساكن ابو النصر ومبارك بسفاجا، والسميرى بغارب.

كذلك يوم 28 فبراير تستقر العيادات المتنقلة لحملة تنظيم الاسرة بمنطقة سفاجا البلد بجوار جميعة البراهمة بسفاجا، وجنينة الحج نور سفاجا، ويوم الأربعاء الموافق 1 مارس بمنطقة الأشغال بسفاجا، والروضة بغارب وتستمر طوال الايام بمستشفى الشلاتين المركزى.