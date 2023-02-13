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الصحة: تقديم خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة لـ2.5 مليون سيدة

الإثنين، 13 فبراير 2023 12:26 م
الصحة: تقديم خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة لـ2.5 مليون سيدة وزارة الصحة والسكان - ارشيفية
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ 2 مليون و865 ألفا و888 منتفعة من خلال 5 حملات، و104 قوافل تم إطلاقها خلال عام 2022، ضمن مبادرة «أيامنا أحلى» لرفع مستوى المعرفة والمعلومات، والوصول إلى أفضل الخدمات الآمنة لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.
 
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة والإنجابية لـ 441 ألفا و72 منتفعة جديدة، مشيراً إلى أن القوافل والحملات التوعوية والخدمية يتم تنفيذها للتواصل الجماهيري المباشر وبطريقة غير تقليدية، لنشر مفهوم تنمية الأسرة ومردوده على صحة الأم والطفل وإتاحة خدمات تنظيم الاسرة الآمنة من خلال العيادات الثابتة والمتنقلة لزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة. 
 
وأضاف «عبدالغفار» أنه تم عقد 520 ندوة على هامش أنشطة المبادرة، حول مخاطر الحمل المتكرر والمتقارب والمبكر والمتأخر، وفوائد المباعدة بين الولادات، وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن تنظيم الأسرة، والرد على الاستفسارات والتساؤلات حول مفهوم ومردود وسائل تنظيم الأسرة الحديثة وطرق الاستخدام، بجانب مناقشة مشاكل الأمية، ومخاطر الزواج المبكر والتسرب من التعليم، وتمكين المرأة.
 
من جانبه، أشار حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إلى البدء في إطلاق المبادرة في الإدارات ذات المؤشرات السكانية المنخفضة، طبقا لمؤشرات المجلس القومي للسكان، وباستهداف القرى الأكثر احتياجاً والتابعة لمبادرة حياة كريمة، والمناطق الجديدة الجاذبة للعمالة والمجتمعات العمرانية الجديدة بجانب المناطق الصناعية.
 
وأضاف «عباس» أنه تم تنفيذ أسابيع (أسرتنا مثالية) لتغطية المحافظات، بالتزامن مع الحملات وقوافل الصحة الإنجابية التخصصية من خلال ندوات مصغرة بالقرى، تستهدف الرجال تحت شعار (كلام رجالة)، والسيدات (ربات المنزل) تحت شعار (همسة لصحتك)، ولقاء للحماوات تحت شعار (حماتي حياتي)، ولقاءات للسيدات العاملات في سن الانجاب (نظمتي !!)، ولقاءات للشباب تحت شعار (أسرتنا مثالية)، مشيراً أنه يتم تنفيذ الأنشطة التوعوية بالجمعيات الأهلية ودوار العمدة، وللمجندين في المعسكرات، وفي المصالح الحكومية والمصانع والشركات والمدارس الثانوية (بنين – بنات) ومراكز الشباب والنوادي الرياضية والمعاهد والجامعات. 

الصحة

ايامنا احلى

الصحة الانجابية

تنظيم الاسرة

وزارة الصحة والسكان

خدمات الصحة الإنجابية



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