اليوم السابع
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تضم 8 وحدات خدمية.. خارطة 11 مجمعا خدميا فى قرى حياة كريمة بالجيزة

الإثنين، 20 فبراير 2023 10:47 ص
تضم 8 وحدات خدمية.. خارطة 11 مجمعا خدميا فى قرى حياة كريمة بالجيزة مجمعات الخدمات الحكومية بقرى حياة كريمة فى الجيزة
كتبت – مرام محمد

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نجحت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى تنفيذ 1136 مشروعا تنمويا فى 42 قرية بمركزى الصف وأطفيح منذ انطلاقها فى عام 2019م؛ استهدفت الارتقاء بالمستوى الاجتماعى والاقتصادى والبيئى للأسر المستهدفة وتغيير حياتهم للأفضل بما يتماشى مع التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وتحت مسمى مجمع خدمات المواطنين "تحيا مصر"، انتهت المبادرة من تنفيذ 11 مجمع حكومى خدمى بكل قرية أم قائم بها وحدة محلية، بنسبة تنفيذ 100%، سوف تساهم فى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، لما تقدمه من خدمات تكنولوجية ورقمية سريعة فى مكان واحد توفر عليهم مشقة التنقل بين مقار المنشآت الحكومية فى المراكز والمدن، وذلك فى إطار خطة الدولة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووفق نموذج إنشائى موحد ومتكامل، يضم كل مجمع حكومى خدمى مركزا تكنولوجيا مصغرا، وسجلا مدنيا، ومكتب شهر عقاري، ومركز خدمات تموينية، ومكتب خدمات بريدية، ووحدة محلية، ووحدة تضامن اجتماعي، ومجلس محلي، وذلك لتحسين الخدمات وتبسيط الإجراءات وتهيئة بيئة مناسبة للاستفادة من تطبيقات التحول الرقمى.

 

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية خارطة مجمعات الخدمات الحكومية بقرى "حياة كريمة" في محافظة الجيزة

- مجمع خدمات القبابات

- مجمع خدمات الكداية

- مجمع خدمات منيل السلطان

- مجمع خدمات كفر قنديل

- مجمع خدمات صول

- مجمع خدمات البرمبل

- مجمع خدمات الشوبك الشرقي

- مجمع خدمات الأخصاص

- مجمع خدمات غمازة الصغرى

- مجمع خدمات الأقواز

- مجمع خدمات الودي

 

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حياة كريمة

قرى حياة كريمة

مركز الصف

مركز اطفيح

الجيزة



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