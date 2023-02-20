حياة كريمة ببنى سويف.. استمرار أعمال التمهيد للبدء فى المرحلة الثانية بقرى الفشن

تشهد قرى مركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف، أعمال الرفع المساحى للمواقع استعدادا لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، حيث أكد محمد بكرى رئيس مدينة الفشن لـ "اليوم السابع" مواصلة الوحدة المحلية بالتنسيق مع وحدة حياة كريمة أعمال الرفع المساحى للمواقع المقترحة لإنشاء عدد من المشروعات الخدمية بقرى "الفنت الشرقية، القضابى، الشقر، الفنت الغربية، منشأة عمرو، صالح فريد، كفر درويش، الحيبة" وذلك فى أكثر من 12قطاع خدمى منها الصحة والإغاثة والتعليم والزراعة ومرافق مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والغاز والطرق والخدمات الاجتماعية والبريدية وغيرها، سيتم تنفيذها ضمن المرحلة الثانية من حياة كريمة بقرى الفشن.

وفى سياق منفصل قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن برئاسة محمد بكرى، بتنفيذ قرار الإزالة فى المهد لحالة تعد بالبناء المخالف على مساحة من أراضى أملاك الدولة، بمنطقة دير الحديد التابعة لقرية الحيبة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى حضور التنفيذيين من الوحدة المحلية ومسؤولى أملاك الدولة بالفشن.

من جانبه أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف انتظام سير العمل فى ملف إزالة التعديات فى المهد على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وفق خطة يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة، وأملاك الدولة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات، والتعامل بحسم فى هذا الملف الحيوى من خلال استمرار حملات الإزالة، مع التركيز على إزالة التعديات فى المهد.