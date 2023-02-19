حياة كريمة تزين قرى أسوان..مشروعات قاربت على الانتهاء فى الرديسية بحرى (صور)

أصبحت مصر بلد الحياة الكريمة والعصرية، وتحدث مبادرة حياة كريمة، نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى المستهدفة في مختلف القطاعات، فضلا عن دورها في توفير المزيد من فرص العمل لأهالينا في تلك القرى، من خلال مشاركتهم في تتفيذ مختلف المشروعات التنموية والخدمية، التي يتم إقامتها في إطار المبادرة الرئاسية.
وتوفر المبادرة الرئاسية كافة الخدمات اللائقة للمواطنين في الريف، في أكثر من 4500 قرية، و30 ألف تابع تستهدف تغيير حياة المواطنين الي الأفضل، وتحسين جودتها لما يقرب من 60 مليون مواطن، أي أكثر من نصف سكان مصر، واستحوذت محافظات الصعيد كافة علي 96.8 % من جملة الاعتمادات المنفذة بمبادرة حياة كريمة.
مبادرة "حياة كريمة" نقطة تحول للأفضل في كل شى، التعليم والصحة والإسكان والمياه والكهرباء والغاز الطبيعي ومشروعات التبطين وغيرها وتعد شاهد عيان على إنجازات الجمهورية الجديدة بقري ونجوع محافظة أسوان.
ففي قري محافظة أسوان يجري العمل على إنهاء مشاريع اسكان وأسواق ومواقف سيارات حضارية وتوصيل شبكات الغاز الطبيعى للمنازل، وإنشاء مدارس جديدة وتطوير مدارس اخري، وانشاء مستشفيات حديثة، وكذلك تدشين محطات مياه شرب ومحطات صرف صحي ومشروعات خدمية في شتي المجالات .
وتتواصل معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة والتى تشمل فى مرحلتها الأولى قرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 1231 مشروع ، وبتكلفة تصل لحوالى 26.8 مليار جنيه بمختلف قطاعات العمل العام.
ومن القري المدرجة بمحافظة أسوان ، قرية الرديسية بحرى بمركز إدفو والتى تضم 23 قرية فرعية وتابع بإجمالى 71 ألف، وتشمل المشروعات مشروعات خدمية ومشروعات في قطاع الشباب والرياضة وغيرها، حيث تشمل المشروعات إنشاء المجمع الزراعى والمجمع الخدمى، ومشروع إنشاء مجمع الخدمات الحكومية يأتي ضمن 31 مجمع على مستوى محافظة أسوان .
ويضم مكاتب خدمات للإدارة المحلية والتضامن الإجتماعى والتموين والسجل المدنى والشهر العقارى ومركز تكنولوجى من أجل تخفيف أعباء ومشقة تنقل المواطنين بين القرى والمدن ، ولتقديم الخدمات والمعاملات الحكومية بطرق حديثة ومميكنة، ومشروع مجمع الخدمات الزراعية يأتي ضمن 31 مجمع ، ويشمل وحدة بيطرية وجمعية زراعية وإرشاد زراعي ومخزن للأسمدة.
ومن ضمن المشاريع، تطوير مدرسة البحيرة الإبتدائية، وإنشاء وحدة طب الأسرة بالفوزة، ومركز شباب المملحه، بنسب تنفيذ 100 % لكل مشروع ،كما يتواصل العمل بكل جدية، إلى مشروع إنشاء محطة رفع الصرف الصحي بالبحيرة بنسبة 97%، علاوة على تفقد مشروعات إنشاء لوحة توزيع كهرباء البحيرة،ولوحة توزيع كهرباء النزل بنسبة 95 % لكل منهما، بجانب مشروع إحلال وتجديد مركز شباب الفوزة بنسبة 85%، وأيضاً مشروع إنشاء السوق الأسبوعى بالفوزة بنسبة 55 % .
وتشمل مشروعات المبادرة الرئاسية مختلف القطاعات الخدمية، منها مشروعات إحلال وتجديد خطوط وشبكات الكهرباء، وكذلك مشروعات تغيير الخطوط وتجديد شبكات الكهرباء من محولات وأعمدة ،وتتواصل نجاحات مشروعات المبادرة الرئاسية، وذلك بالتوازي مع تنفيذ مشروع مد وتدعيم شبكات الكهرباء بالقرية الرئيسية وتوابعها ،لتساهم هذه المشروعات فى تحسين مستوى المعيشة والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بالقرية وتوابعها وعلى رأسها خدمات توصيل الكهرباء، علاوة على مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب، ومشروع إحلال وتجديد شبكة الكهرباء ما بين إحلال محولات وأعمدة وأسلاك معزولة وكشافات ومشروع إحلال وتجديد خطوط وشبكات الكهرباء ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية ورفع قدرات المحولات الكهربائية بالقرية الرئيسية وتوابعها للمساهمة في تحسين الخدمة للمشتركين، من خلال تطوير ورفع كفاءة جهدالشبكة واستقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقا لمعايير الجودة .
جدير بالذكر، أن معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة، تشمل فى مرحلتها الأولى قرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 1106 مشروع ، وبتكلفة تصل لحوالى 21 مليار و208 مليون جنيه.
وتم الإنتهاء من 612 مشروع بتكلفة 3,5 مليار جنيه ، فيما جارى العمل ب 619 مشروع أخر بتكلفة مالية تصل إلى 23.2مليار جنيه ، ويتكامل ذلك مع إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو ليصل إجمالى المشروعات المستهدف تنفيذها إلى 2321 مشروع داخل 39 وحدة محلية قروية أم و 116 قرى توابع و 380 نجع وكفر وعزبة وذلك بعد توجيهات رئيس الجمهورية بضم جميع قرى مراكز محافظة أسوان. لمشروعات المبادرة الرئاسية ، وهو الذى يتوازى مع 19 مشروع للإدارة المحلية حققت فيهم المحافظة معدلات تنفيذ عالية.
وتشهد محافظة أسوان العمل فى مشروعات ضخمة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمعدلات إنجاز عالية أوشكت على الإنتهاء ، ولكنها تحتاج إلى تلافى الملاحظات الفنية أولاً بأول لبدء إجراءات التسليم لها فى القريب العاجل منها على سبيل المثال 62 مجمع خدمى وزراعى ، و 75 كوبرى ، و 32 نقطة إسعاف ، و 157 مركز شباب ، و2 مجمع صناعى ، بالإضافة إلى 63 مشروع تابع لسكن كريم .
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