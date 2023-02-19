حياة كريمة تزين قرى أسوان..مشروعات قاربت على الانتهاء فى الرديسية بحرى (صور)

وتوفر المبادرة الرئاسية كافة الخدمات اللائقة للمواطنين في الريف، في أكثر من 4500 قرية، و30 ألف تابع تستهدف تغيير حياة المواطنين الي الأفضل، وتحسين جودتها لما يقرب من 60 مليون مواطن، أي أكثر من نصف سكان مصر، واستحوذت محافظات الصعيد كافة علي 96.8 % من جملة الاعتمادات المنفذة بمبادرة حياة كريمة. مبادرة "حياة كريمة" نقطة تحول للأفضل في كل شى، التعليم والصحة والإسكان والمياه والكهرباء والغاز الطبيعي ومشروعات التبطين وغيرها وتعد شاهد عيان على إنجازات الجمهورية الجديدة بقري ونجوع محافظة أسوان.

ففي قري محافظة أسوان يجري العمل على إنهاء مشاريع اسكان وأسواق ومواقف سيارات حضارية وتوصيل شبكات الغاز الطبيعى للمنازل، وإنشاء مدارس جديدة وتطوير مدارس اخري، وانشاء مستشفيات حديثة، وكذلك تدشين محطات مياه شرب ومحطات صرف صحي ومشروعات خدمية في شتي المجالات . وتتواصل معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة والتى تشمل فى مرحلتها الأولى قرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 1231 مشروع ، وبتكلفة تصل لحوالى 26.8 مليار جنيه بمختلف قطاعات العمل العام. ومن القري المدرجة بمحافظة أسوان ، قرية الرديسية بحرى بمركز إدفو والتى تضم 23 قرية فرعية وتابع بإجمالى 71 ألف، وتشمل المشروعات مشروعات خدمية ومشروعات في قطاع الشباب والرياضة وغيرها، حيث تشمل المشروعات إنشاء المجمع الزراعى والمجمع الخدمى، ومشروع إنشاء مجمع الخدمات الحكومية يأتي ضمن 31 مجمع على مستوى محافظة أسوان .

ويضم مكاتب خدمات للإدارة المحلية والتضامن الإجتماعى والتموين والسجل المدنى والشهر العقارى ومركز تكنولوجى من أجل تخفيف أعباء ومشقة تنقل المواطنين بين القرى والمدن ، ولتقديم الخدمات والمعاملات الحكومية بطرق حديثة ومميكنة، ومشروع مجمع الخدمات الزراعية يأتي ضمن 31 مجمع ، ويشمل وحدة بيطرية وجمعية زراعية وإرشاد زراعي ومخزن للأسمدة. ومن ضمن المشاريع، تطوير مدرسة البحيرة الإبتدائية، وإنشاء وحدة طب الأسرة بالفوزة، ومركز شباب المملحه، بنسب تنفيذ 100 % لكل مشروع ،كما يتواصل العمل بكل جدية، إلى مشروع إنشاء محطة رفع الصرف الصحي بالبحيرة بنسبة 97%، علاوة على تفقد مشروعات إنشاء لوحة توزيع كهرباء البحيرة،ولوحة توزيع كهرباء النزل بنسبة 95 % لكل منهما، بجانب مشروع إحلال وتجديد مركز شباب الفوزة بنسبة 85%، وأيضاً مشروع إنشاء السوق الأسبوعى بالفوزة بنسبة 55 % .