جارديان: جدل فى لندن حول نية سوناك التساهل مع بروكسل حول أيرلندا الشمالية

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إنه تم تحذير رئيس الوزراء البريطانى، ريشي سوناك من أن أكثر من 100 من أعضاء البرلمان من حزب المحافظين يمكن أن يتمردوا بسبب الاتفاق المتعلق ببرتوكول أيرلندا الشمالية مع الاتحاد الأوروبى، حيث يعتبرون أنه اتفاق متساهل مع بروكسل.

ويأتى ذلك بعد أن أطلق رئيس الوزراء الأسبق، بوريس جونسون تدخلاً كبيرًا دعا فيه إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة مع بروكسل، حيث سعى سوناك لكسر الجمود الذي حدث بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بأيرلندا الشمالية ، وقالت تقارير إنه سيتخلى عن مشروع قانون أقرته حكومة جونسون، كان يمنح بريطانيا القدرة على التصرف بشكل أحادى، وهو ما أغضب بروكسل وعرقل التوصل إلى اتفاق تجارى.

وأوضحت الصحيفة أن الضغط يتزايد على رئيس الوزراء حيث قالت مصادر حكومية إن المحادثات المتوترة في داونينج ستريت – مجلس الوزراء البريطانى- خلال عطلة نهاية الأسبوع حول إصلاح بروتوكول أيرلندا الشمالية لم تسفر عن انفراجة بعد.

وحذروا من أن الجدول الزمني المأمول للاتفاق الذي تم الإعلان عنه يوم الاثنين وتصويت مجلس العموم يوم الثلاثاء معرض لخطر الفشل. قال أحد المطلعين ، "نحن على استعداد للذهاب" ، لكنه زعم أن التوتر بشأن المعارضة من قبل الحزب الوحدوى الديمقراطي (DUP) وأعضاء حزب المحافظين هو المسئول عن التعطيل.

وتوجه نائب رئيس الوزراء الأيرلندي ، ميشال مارتن ، متوجهاً إلى بروكسل ليلة الأحد للاجتماع مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية ، ماروش سيفتشوفيتش ، وفقاً لتقارير بثتها محطة آر تي إي الأيرلندية. وكان من المقرر أن يحضر إلى المفوضية الأوروبية اجتماعًا لمجلس الشئون الخارجية قبل الذكرى الأولى للعملية العسكرية الروسية لأوكرانيا.

وكان هناك رد فعل عنيف يوم الأحد بشأن التفاصيل التي تسربت بشأن التنازلات التي قيل إن المملكة المتحدة قدمتها ، حيث قيل إن بروكسل طالبت سوناك بالتخلى عن مشروع قانون مثير للجدل يهدف إلى تمزيق بعض ترتيبات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من جانب واحد في أيرلندا الشمالية.