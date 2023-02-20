تنفيذ فعاليات المشروع القومي لتنمية مهارات الأيتام رياضيا وكشفيا بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

نظمت مديرية ا لشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ "الإدارة العامة للرياضة"، فعاليات المشروع القومى لتنمية مهارات الأيتام رياضياً وكشفياً، تحت شعار "ها أنا أحقق ذاتي"، وذلك بجمعية تنمية المجتمع المحلى بكفر الشيخ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال الدين محافظ كفر الشيخ، وبتوجيهات الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، والدكتورة سونيا عبد الوهاب وكيل وزارة رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية.

وقال الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن المشروع القومى لتنمية مهارات الأيتام رياضياً وكشفياً، تحت شعار "ها أنا أحقق ذاتي"، يهدف إلى صقل مهارات الأيتام وتنمية قدراتهم، والعمل على اكتشاف الموهوبين والمتميزين منهم وتوجيه أوقات فراغهم بطريقة إيجابية.

ويضيف محروس، أن المشروع يدعم الأطفال الأيتام للعمل على دمجهم في جميع المجتمع وتشجيعهم على المشاركة في مختلف الأنشطة، والاهتمام بممارسة الرياضة، وتدريبهم على المهارات الأساسية فى رياضتى كرة القدم وتنس الطاولة والتمرينات البدنية، لافتا إلى أن التدريبات الرياضية تتم تحت إشراف نخبة من المدربين المتخصصين.

تقام فعاليات المشروع القومى بإشراف عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة تنفيذ الدكتور محمد غازى مدير إدارة التنمية الرياضية وفريق عمل الإدارة.