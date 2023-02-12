ندوة عن مواجهة المخدرات وتوعية 100 طفل ببرنامج الرواق الأزهري بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الندوة التوعوية لمواجهة انتشار المخدرات، وآثارها على الفرد والمجتمع، ضمن فعاليات الصالون الثقافى بمركز شباب بيلا، بمشاركة 30 شابا وفتاة اليوم الأحد، تنفيذ الادارة العامة للشباب بالمديرية، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن ندوة اليوم تبرز دور النادى الثقافى فى تقديم الندوات التوعوية للشباب للتعريف بخطورة، انتشار ظاهرة تعاطى المخدرات بين الشباب، والانسياق وراء أصدقاء السوء، وتناول مواد وادوية مجهولة المصدر على سبيل التجربة، وهو مصدر التهديد الرئيسى فى انتشارها، كما قدمت الندوة التعريف بآثارها المدمرة على الفرد والمجتمع وتغييب عقولهم وما يمكن أن تتسبب فيه من جرائم بشعة.

كما أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن سر النجاح فى مواجهة الظاهرة يكمن فى بث اللقاءات التثقيفية، والتوعوية لروح العزيمة والإرادة فى مواجهة وهم أن المواد المخدرة هى طريق السعادة، والهروب من ضغوط الحياة، مشددا على أهمية إعداد كوادر شبابية مسلحين بالفكر، والحجة القوية للتوعية، والمشاركة فى حملات التوعية للشباب.

كما نفذت الإدارة العامة لتنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة فى محافظة كفر الشيخ، فعاليات اليوم التاسع من برنامج الرواق الأزهرى للطفل والأسرة بالتعاون مع الأزهر الشريف، بمركز شباب سنهور التابع لإدارة شباب دسوق وقد حضر اللقاء 100 طليع.

تحدث فضيلة الشيخ عبدالله أحمد إبراهيم من علماء الأزهر الشريف، عن الأسرة وأنها أساس المجتمع، ففى حالة كانت مترابطة ومتماسكة قوى المجتمع ونشأ على أسس صحيحة، بينما أن كانت الأسرة مفككة ضعيفة سوف يهوى المجتمع ولن يقدر على القيام بواجباته، لذلك فقد حرص الإسلام على توثيق العلاقات بين أفراد الأسرة الواحدة، كما حث المجتمعات على تقوية أواصر الروابط بين من يعيش بها أيضاً.

ويهدف الرواق الأزهرى إلى تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة وتبصير النشء نحو الطريق الصحيح، وتوجيه النشء التوجيه الصحيح، والرد على التساؤلات التى ترد فى أذهان النشء والشباب.

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن تنفيذ البرنامج يأتى ضمن حزمة من البرامج والفعاليات التى تحرص وزارة الشباب والرياضة على تنفيذها بهدف زيادة الوعى للنشء والشباب، والاهتمام برفع الواعظ الدينى للشباب من مختلف الأعمار السنية.

وأضاف محروس، كما يهدف إلى تعزيز أوجه التعاون العلمى والثقافى بين الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة، فى مجال التوعية الدينية للشباب والنشء، من خلال عقد لقاءات توعوية على مستوى الأندية ومراكز الشباب ومقرات الوزارة بكافة أنحاء الجمهورية، لنشر وعى دينى ومجتمعى مستنير حول العديد من القضايا، ومعالجة السلوكيات المجتمعية السلبية التى تهدد أمن واستقرار الوطن.

جاء ذلك فى ضوء البروتوكول بين الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة، وتوجيهات السيد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، ومصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذية لبنى أبو القاسم مدير إدارة النشء بالمديرية وفريق عمل الإدارة.



الحضور بندوة التوعية بخطورة المخدرات



الحضور في الندوة



توعية 100 طليعة بكفر الشيخ