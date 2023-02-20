تعليم بنى سويف: فوز الطالب أرسانى شريف بمركز ثالث فى مسابقة المبتكر الصغير

بنى سويف - هانى فتحى

هنأ محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية و التعليم ببني سويف الطالب أرساني شريف مجدي غالي بمدرسة السلام الابتدائية التابعة لإدارة بني سويف لفوزه بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة "المبتكر الصغير" والذي تقدم بمشروع حول الري والإضاءة بالطاقة الشمسية.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف على أهمية تفعيل دور الأنشطة المتنوعة بالمدارس، والذي يتسق مع رؤية الدولة المصرية 2030 ولا سيما في محور بناء الشخصية المصرية المتكاملة القادرة على مواجهة تحديات المستقبل وتشجيع الطلاب على التفوق وتنمية روح الابداع والابتكار، مشيرا إلى توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم و الدكتور محمد هانئ محافظ بني سويف برعاية الطلاب المبتكرين والمبدعين الموهوبين في مختلف الأنشطة والعمل على تنمية مهاراتهم وتمكينهم من مواصلة التفوق.

وقدم وكيل تعليم بني سويف فى بيان له التهنئة لقيادات التعليم وفي مقدمتهم الدكتور ربيع محمد أمين مدير عام الخدمات التربوية، عزه ابراهيم موجه عام الاتحادات الطلابية وإدارة المدرسة على هذا الانجاز مطالبا بمزيد من الجهد والتميز والاستمرار في تحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.

وفى سياق منفصل، التقى محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، مديري ووكلاء الإدارات التعليمية والتوجيه المالي والإداري بالمديرية والإدارات التعليمية، بحضورعمر سيد مدير عام الشؤون المالية والإدارية لمناقشة إيجابيات وسلبيات الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الأول لمعالجة السلبيات وتعزيز الايجابيات،في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وبناء على تكليفات الدكتور محمد هانئ محافظ بني سويف بضرورة تكثيف المتابعة لتحقيق الانضباط داخل المدارس.

وخلال اللقاء، شدد وكيل الوزارة على المتابعة الجادة والمستمرة لمديري ووكلاء الإدارات التعليمية وفرق المتابعة والتوجيهات المختلفة للعملية التعليمية بكافة عناصرها بصورة يومية وتكليف مدير المدرسة بإعداد تقرير عن حالة المدرسة بصورة دورية ومتابعة خطة الأمن والسلامة والتوعية بكيفية التعامل مع الأزمات والكوارث من خلال عقد الندوات والتدريب على خطة الإخلاء إلى جانب تكثيف الإشراف اليومي بالمدارس وخاصة أثناء دخول وخروج الطلاب وأثناء تواجدهم في فناء المدرسة أثناء الفسحة وتحديد وتوزيع الأدوار والمسؤوليات على المعلمين وتنفيذها بكل دقة وتنظيم مواعيد لمقابلة أولياء الأمور ومنع كافة أشكال العنف والعقاب البدني داخل المدارس وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي.