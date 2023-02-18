وكيل تعليم بنى سويف يلتقى مديرى الإدارات ويؤكد على المتابعة المستمرة للمدارس

وخلال اللقاء شدد وكيل الوزارة على المتابعة الجادة والمستمرة لمديري ووكلاء الإدارات التعليمية وفرق المتابعة والتوجيهات المختلفة للعملية التعليمية بكافة عناصرها بصورة يومية وتكليف مدير المدرسة بإعداد تقرير عن حالة المدرسة بصورة دورية ومتابعة خطة الأمن والسلامة والتوعية بكيفية التعامل مع الأزمات والكوارث من خلال عقد الندوات والتدريب على خطة الإخلاء إلى جانب تكثيف الإشراف اليومي بالمدارس وخاصة أثناء دخول وخروج الطلاب وأثناء تواجدهم في فناء المدرسة أثناء الفسحة وتحديد وتوزيع الأدوار والمسؤوليات على المعلمين وتنفيذها بكل دقة وتنظيم مواعيد لمقابلة أولياء الأمور ومنع كافة أشكال العنف والعقاب البدني داخل المدارس وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي وكذلك الإلتزام بكافة التعليمات والكتب الدورية والقرارات الوزارية المنظمة للعملية التعليمية بمتابعة الغياب اليومي وانضباط سير الدراسة وتفعيل تسجيل الغياب الالكتروني.

كما طالب وكيل الوزارة بالاستعداد لعقد امتحانات الشهر مع حظر جمع اي أموال من الطلاب تحت أي مسمى، كما ناقش وكيل الوزارة الكتاب الدوري رقم 28 الخاص بالمجموعات الدراسية والإجراءات المالية والإدارية المنظمة لها والتي تهدف إلى تحسين مستوى الطلاب وتخفيف العبء على أولياء الأمور.

وخلال اللقاء ناقش وكيل الوزارة العديد من الموضوعات أبرزها موقف الصيانة البسيطة في المدارس وتسليم الكتب المدرسية والتغذية المدرسية واستمرار العمل بالأجر خلال الفصل الدراسي الثاني.