تعرف على أول مركز متخصص فى رفع المرافق ووضعها على خرائط مساحية دقيقة بأسيوط

أسيوط-هيثم البدرى

يعتبر مركز معلومات شبكة معلومات المرافق والبنية التحتية بمحافظة أسيوط والذي تم إنشاؤه كأول مركز متخصص في رفع المرافق ووضعها على خرائط مساحية دقيقة من خلال قاعدة بيانات متكاملة للبنية الأساسية وإمداد مخططي ومتخذي القرار بالبيانات الدقيقة والمتكاملة لمشروعات البنية التحتية وتنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

"اليوم السابع" يوضح فى السطور التالية أبرز معلومات عن مركز معلومات شبكة معلومات المرافق والبنية التحتية بمحافظة أسيوط:

1-تم إنشاؤه داخل مبنى حي غرب الجديد بعد اعتماد اللائحة التنفيذية للمركز.

2-مركز معلومات شبكات المرافق يعتبر أول مركز متخصص في رفع المرافق ووضعها على خرائط مساحية دقيقة (رقمية وورقية)

3- يوجد بالمركز قاعدة بيانات متكاملة للبنية الأساسية (تحتية وفوقية) مع التحديث المستمر لها ويعتبر من أهم الإنجازات المحفظة

4-المركز يقضي على ظاهرة الحفر العشوائي وللحفاظ على البنية التحتية (المرفق العمومي).

5- يعمل المركز على حماية استثمارات المرافق في باطن الأرض من التدمير في نطاق المحافظة.

6- يتم استخدام الأجهزة الاستكشافية والمساحية وتكون تحت إشراف مهندسين مختصين ويعاونهم في ذلك فنين المساحة.

7- من مهام المركز استخراج الخرائط المساحية للشبكة الارضية بالكامل مبين بها جميع المرافق على مستوى محافظة أسيوط.

8- تم تنفيذ العديد من المراحل التدريبية على الأجهزة المساحية الخاصة بمركز معلومات شبكات المرافق والبنية التحتية لـبعض العاملين بالمركز بينهم جيوفيزيائى.

9- نفذ الدكتور محمود محمد زلط استشاري الجيوفيزيائي التطبيقية الهندسية والبيئية التدريب على جهاز رادار الاختراق الأرضي "GPR" لكشف المرافق والمورد من خلال شركة "UTILITY & POSITIONING SYSTEM" عن طريق الهيئة العربية للتصنيع.

10- الأجهزة والمعدات تم شراؤها من المنحة المقدمة من وزارة التعاون الدولي لتدعيم مركز شبكات المرافق والبنية الأساسية والتي تمثلت في (جهاز نظام التثبيت العالمي "Gps" - محطة رصد مساحية متكاملة بمحرك وبدون محرك - ميزان قامة - رادار أرضي بعمق 8 متر - جهاز كشف مسارات الكابلات والمواسير - جهاز كشف الأغطية المعدنية - بلوتر لطباعة الخرائط مزودة بسكانر – و2 طابعة ليزر ألوان مقاس "A3" – و3 ماكينات تصوير – و15 جهاز حاسب آلي– و4 ماسح ضوئى.

11- الأجهزة الموجودة تختص برفع مرافق البنية التحتية والفوقية ووضعها علي خرائط جغرافية من خلال قواعد بيانات متكاملة باستخدام احدث الاساليب التكولوجية الحديثة من خلال استخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) عن طريق كشف المرافق بواسطة أجهزة كشف متقدمة وحديثة ورفعها مساحياً وإنتاج خرائط بمقياس رسم مناسب للمرافق.