محافظ أسيوط يتفقد مجمع خدمات المواطنين ونقطة إطفاء بنى مر ضمن حياة كريمة

أسيوط - هيثم البدرى

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال تنفيذ مجمع خدمات المواطنين ونقطة إطفاء قرية بنى مر التابعة لمركز الفتح، وذلك ضمن المشروعات التى ينفذها جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد وهيئة الأبنية التعليمية بقرى مركز الفتح ضمن القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتها الجديدة المشروع القومى لتطوير الريف المصرى التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رافقه خلال الجولة التفقدية عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ومحمد عبدالعظيم رئيس قرية بنى مر وبعض مهندسى الشركات المنفذة للمشروعات.

بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين بقرية بنى مر والذى تم الانتهاء من إنشاؤه ويتكون من 3 طوابق ويجرى تنفيذه بتكلفة 10 مليون جنيه واستمع إلى شرح من مسئولى جهاز التعمير لمراحل التنفيذ بالمشروع واطمئن على معدلات ومراحل التنفيذ حيث يتكون كل مجمع من 3 طوابق "أرضى و2 علوى" ويحتوى على مركز تكنولوجى وسجل مدنى وشهر عقارى ومكتب بريد ومكتب تموين ومكتب تضامن اجتماعى ومقر للوحدة المحلية ومقر للمجلس المحلى وذلك لخدمة أهالى القرية والقرى المجاورة تسهيلًا وتيسيرًا لهم لاستخراج جميع المستندات الحكومية المطلوبة ليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها فى الحياة الكريمة والعصرية وإعادة بناء مصرنا الحديثة وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

واستكمل المحافظ جولته بالقرية بتفقد أعمال إنشاء نقطة إطفاء قرية بنى مر والتى يجرى تنفيذها بالمنطقة المجاورة لمجمع الخدمات تحت اشراف الهيئة العامة للابنية التعليمية لتلبى احتياجات المواطنين وشدد المحافظ على سرعة تنفيذ الأعمال وفقًا للخطة الزمنية مع مراعاة المواصفات ومعايير الجودة فى التنفيذ.

ووجه محافظ أسيوط ، جميع القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز بالمتابعة الميدانية لأعمال تنفيذ المشروعات وتذليل العقبات لنهو المشروعات فى توقيتاتها المحددة وتنفيذ الأعمال طبقًا للمواصفات الفنية ومعايير الجودة ووفقًا للجدول الزمنى المحدد لذلك لافتًا إلى متابعته المستمرة لأعمال التنفيذ على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل وذلك لتذليل العقبات والتحديات التى قد تواجه التنفيذ وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات إنجاز أسرع خاصة مع اهتمام الدولة وأجهزتها للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة فى خدمة المواطنين خاصة فى القرى موضحًا أن جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد يقوم بتنفيذ مجمعات خدمات المواطنين والمجمعات الزراعية بقرى مراكز "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح".

يذكر أن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالى 149 قرية و894 تابع وبلغ اجمالى عدد المشروعات التى يجرى تنفيذها فى كافة القطاعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بلغت 2000 مشروع حتى الان بتكلفة إجمالية تجاوزت 44 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هى "ساحل سليم وأبو تيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم رصف شارع إسماعيل الشريف بمنطقة الوليدية استكمالاً لخطة الرصف ورفع كفاءة الشوارع بحى شرق مدينة أسيوط ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2022/2023 وطبقاً للخطة الموضوعة لتحسين حالة الطرق ورفع كفاءتها لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم مشيراً إلى أهمية رفع مستوى الخدمات والمرافق وتقديم خدمات أفضل فى القطاعات المختلفة خاصة فى قطاع الرصف وفقاً للإمكانيات المتاحة والاعتمادات المتوفرة لتحسين شبكة الطرق وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان تنفيذاً لخطط لتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأكد محافظ أسيوط، على استمرار تنفيذ مشروعات رصف الطرق بالتنسيق بين الوحدات المحلية ومشروع الرصف التابع للمحافظة لتحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين وتيسير حركة المرور وتسهيل النقل والانتقال وفتح شرايين جديدة للتنمية لافتاً إلى ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية وشركات المرافق لتذليل العقبات التى قد تواجه تنفيذ هذه الأعمال مشددًا على ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لأعمال الرصف التى يتم تنفيذها لضمان سير العمل والالتزام بالجداول الزمنية المقررة مع مراعاة تطبيق معايير الجودة والمواصفات الفنية.