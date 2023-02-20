تشييع جنازة طالب بالإعدادية توفى فى حادث تصادم بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

شيع أهالي قرية الشيخ رزيق التابعة لمركز ومدينة أبو كبير في محافظة الشرقية، مساء اليوم الاثنين، جنازة طالب في الصف الثالث الإعدادي؛ فارق إثر تعرضه لحادث مروري أودى بحياته في دائرة مركز شرطة فاقوس.

وردد المشيعون عبارات الحزن والدعوات خلال الجنازة أن يجعل الله المتوفى من أهل الجنة، وسط تأكيد على أنه كان وحيد والديه.

وفارق الطالب زياد عبده علي، 14 سنة، طالب في الصف الثالث الإعدادي، مقيم في قرية الشيخ رزيق التابعة لمركز أبو كبير، الحياة، اليوم الاثنين؛ إثر تعرضه لحادث مروري أودى بحياته في دائرة مركز شرطة فاقوس، فيما هرعت إحدى عربات الإسعاف إلى موقع الحادث بعد وقوعه، وتم نقل جثمان الطالب المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى فاقوس المركزي، وبالعرض على جهات التحقيق صرحت بدفن الجثمان وتسليمه إلى ذويه.