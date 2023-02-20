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تأجيل محاكمة المتهم بقتل شخص اعتدى على ابنته بالشرقية لجلسة 22 فبراير

الإثنين، 20 فبراير 2023 12:59 م
تأجيل محاكمة المتهم بقتل شخص اعتدى على ابنته بالشرقية لجلسة 22 فبراير هيئة المحكمة
الشرقية فتحية الديب

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قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة شاب إلى جلسة الأربعاء المقبل الموافق 22 فبراير الجاري، للمرافعة؛ لاتهامه بقتل شخص آخر بسبب اعتداء المجني عليه على ابنته بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق.
 
صدر القرار برئاسة المستشار محمد علي عبدالرحيم، رئيس المحكة، وعضوية المستشارين علي أحمد رجب وحسام محمد المكاوي، وأمانة سر أحمد رمزي ومحمد عبدالستار.
 
تعود أحداث القضية رقم 15927 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة ثان الزقازيق، المقيدة برقم 4027 لسنة 2022 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 5 فبراير من العام الماضي، عندما قررت جهات التحقيق إحالة المتهم محمود ف م ال ح، 36 سنة، إلى محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بقتل المجني عليه فؤاد ال ص ح س، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بباعث الانتقال.
 
جاء في أمر الإحالة أن المتهم قد بيت النية وتفكر بروية وصمم على تحقيق المنية فأعد مسبقًا لذلك الغرض الإجرامي سلاح أبيض (سكين) وتربص بالمجني عليه بأن كمن له في المكان المعلوم لديه الذي أيقن سلفًا تواجده به وما أن التقاه حتى استقل معه توك توك خاص بالمجني عليه طالبًا توصيله لإحضار أبنائه من منزله، وفي الطريق عاتبه على التعدى علي ابنته فأقر المجني عليه بفعلته فقتله المتهم على النحو المبين في التحقيقات.
 

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