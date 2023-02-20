اليوم السابع
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الإثنين، 20 فبراير 2023 03:16 م
أكرم القصاص
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تركيا تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 41156 حالة وفاة

الإثنين، 20 فبراير 2023 02:56 م
تركيا تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 41156 حالة وفاة زلزال تركيا
أ ش أ

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ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا، في السادس من الشهر الجاري إلى 41156 حالة وفاة، وفقا لما أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية.
 
وقالت الإدارة، في بيان اليوم الاثنين، إن "عدد وفيات الزلزال في تركيا ارتفع إلى 41 ألفا و156".
 
من جهته، أعلن وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم عقد مؤتمر دولي لحشد الدعم لكل من تركيا وسوريا في أعقاب الزلزال المدمر، قائلا قبيل انطلاق اجتماعات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "السويد تحشد جهودها لدعم تركيا وسوريا عبر التنسيق لمؤتمر دولي لجمع التبرعات في 16 مارس المقبل في بروكسل".
 
وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا فجر الاثنين 6 فبراير الجاري وأطلق على الحادثة تسمية "كارثة القرن"، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
 
وأعلنت الحكومة السورية أن حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا بلغ 1414 وفاة و2357 مصابا.
 
وحصيلة الضحايا في تركيا وسوريا مرشحة للزيادة، إذ من المتوقع وجود جثث كثير من المتوفين تحت أنقاض المباني، فيما قدرت منظمة الصحة العالمية عدد المتضررين جراء الزلزال بنحو 23 مليون شخص.
 

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