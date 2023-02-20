تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة هامشيًا بمستهل تعاملات جلسة الإثنين

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية ، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي هامشيًا فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.

وتراجع مؤشر " إيجي إكس 30 " بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 17322 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 2942 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 20477 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 7156 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 3012 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 4514 نقطة.