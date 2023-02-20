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تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة هامشيًا بمستهل تعاملات جلسة الإثنين

الإثنين، 20 فبراير 2023 10:24 ص
تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة هامشيًا بمستهل تعاملات جلسة الإثنين البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي هامشيًا فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.
 
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 17322 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 2942 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 20477 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 7156 نقطة.
 
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 3012 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 4514 نقطة.

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