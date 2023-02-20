السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بالشروع فى قتل شخص بالشرقية

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل وباسم يسري جاويش وطارق أحمد الحلواني، وأمانة سر محمد عفت وأحمد نصر.

تعود أحداث القضية رقم 18897 لسنة 2022 جنايات مركز شرط بلبيس، المقيدة برقم 3548 لسنة 2022 جنايات كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت جهات التحقيق إحالة المتهم شريف ج ف ع، 28 سنة، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بأنه في يوم 16 سبتمبر الماضي، وبدائرة مركز شرطة بلبيس، شرع في قتل المجني عليه أيمن ش إ م، عمدًا من غير سبقي إصرار أو ترصد. وجاء في أمر الإحالة أن المتهم قد شرع في قتل المجني عليه بعدما تعدى عليه بالضرب مستخدمًا في ذلك سلاح ابيض (سكين) فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي قاصدًا من ذلك إزهاق روحه، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو تداركه بالعلاج على النحو المبين في التحقيقات.