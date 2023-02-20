اليوم السابع
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النيابة تطلب تقرير الصفة التشريحية لجثة مسن عثر عليها بمدافن فى النزهة

الإثنين، 20 فبراير 2023 12:02 م
النيابة تطلب تقرير الصفة التشريحية لجثة مسن عثر عليها بمدافن فى النزهة الطب الشرعى - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة النزهة بسرعة إعداد تقرير الصفة التشريحية لجثة مسن عثر عليه متوفي وفي حالة تعفن بأحد الشوارع بمدافن الصدقة، لبيان سبب الوفاة الحقيقى، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.
 
 
تلقى ضباط مباحث قسم شرطة النزهة، بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة مسن في حالة تعفن في أحد الشوارع بالمنطقة، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة مسن متوفى والجثة فى حالة تعفن ولا يوجد بها أى إصابات.
 
واستمع رجال المباحث إلى أقوال الأهالى للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، واخطرت النيابة التى أمرت بدفن الجثة.

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