المشدد لـ 3 متهمين لاستعراضهم القوة بالأسلحة وإصابة شخصين بالإسكندرية

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 11075 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزة ثان يفيد بمشاجرة بدائرة القسم وحيازة المتهمين أسلحة نارية وسلاح أبيض.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة ثان، أنه علي اثر حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه " ش.س.ع" وبين أحد المتهمين وتطورت الي مشاجرة بينهم وتدخلت الأهالي لفض تلك المشاجرة وانصرف كلا منهما وبعد وقت عاد المتهمين كل من " ا.ع.ع" سائق و " م.ط.م" عامل و " م.ص.ا" عامل ، وبحوزتهما أسلحة نارية بندقية خرطوش وفرد خرطوش وسلاح أبيض ، وما أن ظفروا المجني عليه حتي قاموا بإطلاق أعيرة نارية باتجاه المجني علية مما ادي الي إصابته ،وكذلك إصابة المجني علية الثاني " ع.ع.ش" وقاموا باتلاف سيارته ,واستعراضهم القوة والعنف قبل المجني عليهما بالأسلحة النارية ، وتحرر محضر بالواقعة وبعرضهم علي النيابة العامة، قررت إحالتهما الي محكمة جنايات الإسكندرية, التي أصدرت حكمها علي المتهمين .