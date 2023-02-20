اليوم السابع
Ads
الإثنين، 20 فبراير 2023 06:52 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

القبض على 4 سائقين لاستعراضهم بمركبات التوك توك على دائرى الجيزة

الإثنين، 20 فبراير 2023 06:21 م
القبض على 4 سائقين لاستعراضهم بمركبات التوك توك على دائرى الجيزة حملة أمنية - أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت الداخلية في ضبط 4 من قائدى مركبات التوك توك لقيامهم بحركات استعراضية أعلى الطريق الدائرى بالجيزة مُعرضين حياتهم وحياة المواطنين للخطر، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تكثيف المرورات بدوائر مراكز وأقسام الشرطة.
 
وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن الجيزة تمكنت من ضبط (4 سائقين مركبات "توك توك"- مقيمين بدائرة قسم شرطة العمرانية).. لقيامهم بقيادة مركبات "توك توك" بدون ترخيص والسير برعونة والقيام بحركات استعراضية أعلى الطريق الدائرى بدائرة القسم معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.
 
وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية .
 
 

امن الجيزة

اخبار الحوادث

وزارة الداخلية

العمرانية

الطريق الدائرى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة