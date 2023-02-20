اليوم السابع
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أكرم القصاص
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"العمليات المشتركة بالإمارات" تعلن انتهاء مهام فريقها للبحث والإنقاذ فى تركيا

الإثنين، 20 فبراير 2023 11:15 ص
"العمليات المشتركة بالإمارات" تعلن انتهاء مهام فريقها للبحث والإنقاذ فى تركيا آثار الزلزال
أ.ش.أ

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أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع الإماراتية انتهاء عمليات فريق البحث والإنقاذ من وزارة الداخلية المشارك في عملية (الفارس الشهم/2) في تركيا، وذلك بعد إعلان منظمة الطوارئ والكوارث التركية (AFAD) عن انتهاء عمليات البحث والإنقاذ.

ويبدأ فريق البحث والإنقاذ الإماراتي - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الاثنين - إجراءات العودة للإمارات، وذلك بعد 14 يوم عمل متواصلة في عمليات البحث والإنقاذ التي نفذها الفريق في تركيا، ضمن عملية (الفارس الشهم /2)، والتي جاءت بتوجيهات من الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

ويعتبر فريق البحث والإنقاذ الإماراتي آخر فريق مصنف دوليا يغادر تركيا، وذلك بعد إعلان الحكومة التركية عن انتهاء عمليات البحث والإنقاذ، حيث نفذ فريق البحث والإنقاذ من وزارة الداخلية مهام البحث عن الناجين في ثلاث مناطق هي الأصعب في محافظة كهرمان مرعش منذ حدوث الزلزال.

وتعد محافظة كهرمان مرعش مركز الزلزال، الذي وقع في تركيا، وبلغت قوته نحو 7.8 درجة.

ونجح الفريق في إنقاذ 10 أشخاص وانتشال 26 جثة، وحرص الفريق على تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة خلال عمليات انتشال الناجين، كما تم التعامل مع أنقاض المباني باحترافية عالية.

 


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