اليوم السابع
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أكرم القصاص
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العراق يرسل 56 شاحنة مساعدات إغاثية للمتضررين من الزلزال فى تركيا حتى الآن

الإثنين، 20 فبراير 2023 11:02 ص
العراق يرسل 56 شاحنة مساعدات إغاثية للمتضررين من الزلزال فى تركيا حتى الآن آثار الزلزال
أ.ش.أ

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قال ممثل الهلال الأحمر التركي في العراق محمود آق غون ترياقي، "إن الشعب العراقي أرسل إلى الآن 56 شاحنة مساعدات إغاثية للمتضررين بالزلزال في تركيا".

وأوضح ممثل الهلال الأحمر التركي - في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الاثنين - "أن العراقيين عقدوا سلسلة اجتماعات فور سماعهم بوقوع الزلزال وأطلقوا حملة لجمع التبرعات في مختلف المناطق"، مشيرا إلى أن المساعدات الإغاثية بدأت بالقدوم برا على القنصلية التركية في مدينة الموصل.

وأوضح أن حملة التبرعات للمتضررين من الزلزال شارك فيها العرب والأكراد والتركمان وتضمنت المساعدات مواد غذائية وبطانيات ومدافئ وملابس ومستلزمات للأطفال وغيرها من المواد الأساسية.

وأكد ترياقي المشاركة الواسعة من الشعب العراقي في حملة المساعدات، معبرا عن شكره لكل العراقيين على تضامنهم مع الشعب التركي في محنته.

 


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