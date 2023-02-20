اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الصين تستنكر "بشدة" اتهامها بالتدخل في الانتخابات الفدرالية الأخيرة بكندا

الإثنين، 20 فبراير 2023 05:00 ص
الصين تستنكر "بشدة" اتهامها بالتدخل في الانتخابات الفدرالية الأخيرة بكندا رئيس وزراء كندا جاستن ترودو
أ ش أ

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استنكرت الصين "بشدة" اتهامها بالتدخل في الانتخابات الفدرالية الأخيرة بكندا في تقارير لأجهزة الاستخبارات الكندية، ووصفت المزاعم بأنها "افتراء".

وأعربت القنصلية العامة الصينية في فانكوفر بغرب كندا عن "استيائها واعتراضها الشديدين" على التصريحات التي أوردتها صحيفة "ذي جلوب أند مايل"، استناداً إلى وثائق سرية.

وأشارت السلطات الصينية إلى أن بكين كررت "مراراً" أنها "لم تتدخل قط في الانتخابات أو الشؤون الداخلية لكندا بأي شكل من الأشكال"، وأن مثل هذه الاتهامات الإعلامية يمكن أن "تضر" بالعلاقات بين البلدين.

 


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