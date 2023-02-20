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الصحة: 8 آلاف و554 متقدما في حركة الترشيح الوزاري لتسجيل الدراسات العليا

الإثنين، 20 فبراير 2023 02:28 م
الصحة: 8 آلاف و554 متقدما في حركة الترشيح الوزاري لتسجيل الدراسات العليا وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، نتيجة حركة الترشيح الوزاري للتسجيل للدراسات العليا بالجامعات المصرية في الفترة من 22 أبريل وحتى 13 مايو الماضي، على الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للبعثات والمنح (www.pge.mohp.gov.eg).
 
وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، تسجيل 8554 متقدما في حركة الترشيح الوزاري للتسجيل للدراسات العليا بالجامعات للعام الدراسي (2022/23).
 
وأضاف «عبدالغفار» أن عدد المستوفين للشروط من جميع التخصصات الطبية بلغ 5170 مرشحا، بنسبة بلغت 60% من إجمالي المتقدمين، و10% للمتقدمين من المناطق النائية والحدودية، موضحا أن المستوفين بينهم 2772 طبيبا بشريا، و1637 طبيب أسنان، و128 صيدلي، و17 علاج طبيعي، و615 أخصائي تمريض.
 
ومن جانبها، أشارت الدكتورة علا خيرالله رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان، إلى قبول 862 متقدما لدراسة الدبلوم، و3158 متقدما لدراسة الماجستير، بالإضافة إلى 1150 متقدما لدراسة الدكتوراه، وذلك ضمن المرشحين للدراسات العليا بالجامعات للعام الدراسي الحالي.
 
وأوضحت «خيرالله» أن التواصل مع الإدارة العامة للمنح والبعثات، يتم من خلال جهة العمل الأصلية (إدارة التدريب بمديريات الشئون الصحية أو إدارة التدريب بأمانة الصحة النفسية أو إدارة التدريب بأمانة المراكز الطبية المتخصصة).
 
جدير بالذكر أن الإعلان عن حركة الترشيح الوزاري للعام الدراسي 2023/24 سيكون خلال شهر أبريل المقبل عبر الحساب الخاص بالإدارة العامة للبعثات والمنح على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» https://www.facebook.com/profile.php?id=100057843811483&mibextid=ZbWKwL، وكذلك إدارات التدريب بالجهات المعنية. 

الصحة

الزراسات العليا

الجامعات

المنح والبعثات



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