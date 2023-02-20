اليوم السابع
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أكرم القصاص
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السعودية تخصص 183 مليون ريال لإنشاء وحدات سكنية لمتضررى الزلزال

الإثنين، 20 فبراير 2023 11:47 ص
السعودية تخصص 183 مليون ريال لإنشاء وحدات سكنية لمتضررى الزلزال آثار الزلزال
أ.ش.أ

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خصصت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، 183 مليون ريال سعودي لإنشاء وحدات سكنية ومشروعات خدمية لمتضرري الزلزال في كل من تركيا وسوريا.

جاء ذلك خلال الدورة الثالثة للمنتدى الدولي الإنساني تحت عنوان "تطوير الاحتياجات الإنسانية والاستجابة لها" وفقا لما أوردته قناة "الإخبارية" السعودية، حيث قام مستشار الديوان الملكي المشرف العام على مركز سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة بتوقيع الاعتماد المالي.

ويتضمن الاعتماد المالي عدة مشروعات منها إنشاء ثلاث آلاف وحدة سكنية لإيواء المتضررين من الزلزال بقيمة 75 مليون ريال، وكفالة الأيتام المتضررين من الزلزال ضمن مبادرة "بسمتهم" بقيمة 40 مليون ريال سعودي، إضافة إلى تنفيذ برنامج تطوعي لصالح المتضررين من الزلزال بقيمة 18 مليون ريال.

كما تتضمن الاعتمادات المالية ضمن الاتفاقية مشروعات توفير خدمات الرعاية الصحية المنقذة للحياة بقيمة تتجاوز 17 مليونا و800 ألف ريال، وتنفيذ تدخلات المياه والصرف الصحي المنقذة للحياة بقيمة تتجاوز ستة ملايين و500 ألف ريال سعودي، إلى جانب توفير إمدادات الأغذية الأساسية بقيمة تتجاوز ستة ملايين و500 ألف ريال سعودي، والاستجابة الطبية العاجلة لإغاثة المتضررين من الزلزال في سوريا بقيمة تتجاوز 19 مليونا و800 ألف ريال سعودي.

 


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