السجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

سوهاج - عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين، بمعاقبة المتهم "ع.ع" عامل، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى المخدرات بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز جرجا عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها اتجار المتهم فى الحشيش المخدر والشابو وترويجها على عملائه، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع الحشيش وأكياس الشابو كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

كانت محكمة جنايات سوهاج، قد قضت اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهم "ا.ا" عامل وشقيقته "ش.ا" ربة منزل بالسجن 5 سنوات، لاتهامهما بسرقة أحد الأشخاص بالإكراه ويدعى "ج.ث" وتحت تهديد السلاح بدائرة قسم جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة قسم جرجا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجني عليه مفاده قيام المتهمين بسرقته بالإكراه وتحت تهديد السلاح، وذلك أثناء سيره فى الطريق العام والاستيلاء على متعلقاته ونقوده وفرا هاربين، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة أقوال المبلغ و تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.