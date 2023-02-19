السجن المشدد 15 عاما لشخص اشترك فى قتل نزلاء بمصحة بالإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبى

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عباس الخولى رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار محمد السيد سعد والمستشار عبدالكريم أبو النصر والمستشار خالد احمد زكى وسكرتير المحكمة حسن عمر، بالسجن المشدد 15 سنة للمتهم" ز.م.ك"، مما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاشتراك فى جريمة قتل.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 7333 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بإضرام النيران داخل فيلا بدائرة القسم تستخدم لعلاج الإدمان بدون ترخيص.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة، أن التحريات توصلت إلى قيام المتهم " ز.م.ك" عاطل بالاشتراك مع آخرين تمت محاكمتهم باستئجار فيلا وذلك لاستخدامها مقرر لمزاولة مهنة الطب النفسى والعصبى لعلاج متعاطى المخدرات، وقاموا باحتجاز المرضى دون سند طبى، وتبين أنه على إثر تعاطى المتوفين وآخرين للمواد المخدرة تقدموا لتلك المصحة غير المرخصة للتعافى من آثار التعاطى، إلا أنه فى يوم الواقعة احتجزوا المجنى عليهم وقام أحد المتهمين بإشعال نيران سيجارة مرتبة سرير مما أضرم النيران فى الغرفة واغلقوا ابواب الغرفة، فترتب على ذلك وفاة 6 أشخاص وإصابة 2 آخرين، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض الواقعة على النيابة.

وتبين اشتراك المتهم مع باقى المتهمين فى ارتكاب الواقعة وان المصحة غير خاضعة للمراجعة الصحية، وان المتهم اشترك مع باقى المتهمين فى غلق أبواب الغرفة أثناء اشتعال النيران لعدم خروج المرضى من الغرفة، مما أدى إلى اختناقهم والتسبب فى مصرع المجنى عليهم وإصابة آخرين، وقررت النيابة إحالة الواقعة إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهم.