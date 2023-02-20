السجن 10 سنوات لعامل بتهمة الاتجار فى الحشيش والشابو بقنا

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار حسام الدين فتحي يوسف الكلاف، وعضوية المستشارين، مصطفى كمال الأزرق، وخالد محمد الشيخ، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي، وأحمد صالح، وأسامة الأمير، عامل بالسجن 10 سنوات، لاتهامه بالإتجار في الشابو والحشيش المخدر بمركز أبوتشت شمالي قنا.
تعود أحداث الواقعة إلى كتوبر 2022، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم محمد. ع.، 22 عاما، عامل، ومقيم بأبوتشت، إحراز الحشيش المخدر والشابو بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونيا، كما وجهت له تهمة حيازة بندقية خرطوش.
تم إحالة القضية التي حملت رقم 14670 لسنة 2022 جنح مركز شرطة ابوتشت والمقيدة برقم 2519، لسنة 2022 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهم بالسجن 10 سنوات.
وكانت قد عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار حسام الدين فتحي يوسف الكلاف، وعضوية المستشارين، مصطفى كمال الأزرق، وخالد محمد الشيخ، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي، وأحمد صالح، وأسامة الأمير، عامل بالسجن 10 سنوات، لاتهامه بالإتجار في الحشيش المخدر بنجع حمادي.
تعود أحداث الواقعة إلى سبتمبر 2022، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط خالد.خ.ف، 33 عاما، عامل، ومقيم بقرية الصماصمة في بهجورة بنجع حمادي، بتهمة احراز جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونيا، وحيازة سلاح نادري وزخيرة.
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