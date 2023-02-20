السجن 10 سنوات لعامل بتهمة الاتجار فى المخدرات بقنا

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار حسام الدين فتحي يوسف الكلاف، وعضوية المستشارين، مصطفى كمال الأزرق، وخالد محمد الشيخ، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي، وأحمد صالح، وأسامة الأمير، عاملا بالسجن 10 سنوات، لاتهامه بالاتجار في الحشيش المخدر بنجع حمادي.



تعود أحداث الواقعة إلى سبتمبر 2022، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط "خالد.خ.ف"، 33 عاما، عامل، ومقيم بقرية الصماصمة في بهجورة بنجع حمادي، بتهمة إحراز جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونيا، وحيازة سلاح نادري وذخيرة.

تم إحالة القضية التي حملت رقم 20020 لسنة 2022 جنح مركز شرطة نجع حمادي، والمقيدة برقم 2241، لسنة 2022 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهم بالسجن 10 سنوات.



كانت قد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقنا، من ضبط تاجري مخدرات، بحوزتهما كمية من الحشيش والأفيون، بمركزي نجع حمادي ودشنا، شمالي محافظة قنا.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا بضبط "أمير.ع.م"، 28 عاما، مقيم الحلفاية بنجع حمادي، بحوزته 17 كيس حشيش مخدر، و"حسن.م.ج"، 25 عاما، مقيم السمطا بدشنا، بحوزته 2 كيلو أفيون بقصد الاتجار.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.



