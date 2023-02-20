السجن المشدد 3 سنوات لشاب بالشرقية لابتزازه فتاة عبر فيس بوك

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل وباسم يسري جاويش وطارق أحمد الحلواني، وأمانة سر محمد عفت وأحمد نصر.

تعود أحداث القضية رقم 11957 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة بلبيس، المقيدة برقم 3856 لسنة 2022 كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت جهات التحقيق إحالة المتهم" عمر ع ع ال"، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بأنه في غضون شهر فبراير من العام الماضي، وبدائرة مركز شرطة بلبيس، قدد هدد المجني عليها" ا م" وذلك بصور خاصة نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعرض إتيان أمور إباحية.

جاء في أمر الإحالة أن المتهم قد هدد المجني عليها كتابةً بإفشاء أمور مخدشة بالشرف، وكان ذلك التهديد مصحوبا بطلب ألا وهو محادثته تلفونيًا، واعتدى على حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليها بأن تحصل بالتحايل على صور للمجني عليها في مكان خاص على النحو المبين بالتحقيقات، وتعرض للمجني عليها وقام بملاحقتها عن طريق الوسائل اللاسلكية، وتحصل منها على 20 الف جنيه على النحو المبين بالتحقيقات.

وتضمن أمر الإحالة أن المتهم قد انتهك حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليها بأن قام بإرسال بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لها، ونشر صورة خاصة بها دون موافقتها، وأنشأ حساب خاص على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة، وتعمد مضايقة المجني عليها بأن أساء استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالتحقيقات، وقذف المجني عليها بأن وجهه له عبارات تتضمن خدشًا للشرف والاعتبار على النحو المبين بالتحقيقات.