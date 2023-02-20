الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسي يستقبل رئيس أوزباكستان بمطار القاهرة الدولى الإثنين، 20 فبراير 2023 03:56 م الرئيس السيسي كتب سمير حسنى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، نظيره الأوزباكستاني شوكت ميرضيائيف، لدى وصوله مطار القاهرة الدولى. الرئيس السيسي اوزباكستان اخبار الرئيس السيسي رئيس اوزباكستان اليوم السابع بلس الموضوعات المتعلقة الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة الكاتب الصحفي مرسي عطا الله الإثنين، 20 فبراير 2023 12:58 م بتوجيهات الرئيس السيسي.. الجهات المعنية تحرر المصريين الـ6 المختطفين فى ليبيا السبت، 18 فبراير 2023 06:34 م توجيهات الرئيس السيسي بتوفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين السبت، 18 فبراير 2023 04:45 م الرئيس السيسى يعقد اجتماعين لمتابعة جهود إنتاج وتوريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية.. ويوجه بتوفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية السبت، 18 فبراير 2023 03:00 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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