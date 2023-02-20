اليوم السابع
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الخميس المقبل.. إضاءة برج إيفل بألوان علم أوكرانيا بمناسبة الذكرى الأولى للعملية الروسية

الإثنين، 20 فبراير 2023 10:40 ص
الخميس المقبل.. إضاءة برج إيفل بألوان علم أوكرانيا بمناسبة الذكرى الأولى للعملية الروسية برج إيفل
أ.ش.أ

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أعلنت عمدة باريس، آن هيدالجو، إضاءة برج "إيفل" بألوان علم أوكرانيا يوم الخميس المقبل؛ وذلك بمناسبة الذكرى الأولى للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. 

وقالت هيدالجو حسبما أوردت قناة (بي إف إم) الإخبارية الفرنسية اليوم الاثنين، "إن برج إيفل سيتزين مساء الخميس المقبل بعلم أوكرانيا الأصفر والأزرق، وذلك تضامنا مع الشعب الأوكراني".

وأوضحت القناة أن هذا الإجراء الرمزي يأتي بعد مرور عام على بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ولتأكيد دعم السلطات الفرنسية الثابت للشعب الأوكراني.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تقرر فيها مدينة (باريس) إضاءة برج (إيفل) بألوان علم أوكرانيا.. حيث أضاءت البرج في فبراير عام 2022؛ بناء على طلب رئيس بلدية باريس؛ لإقامة ثلاث أمسيات.

 


برج إيفل

فرنسا

باريس

اوكرانيا

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