الحماية المدنية تسيطر على حريق مصنع المواد الغذائية بحوش عيسى فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

نجحت قوات الحماية المدنية بالبحيرة من السيطرة على الحريق هائل الذى اندلع بمصنع الجوهرة للمواد الغذائية بمركز حوش عيسى.

وفرضت قوات الشرطة كردونا أمنيا مكثفا حول مقر المصنع الواقع طريق دمنهور بالقرب من مدينة حوش عيسى لمنع مرور المواطنين حرصا على أرواحهم.

وأكدت مديرية الصحة بالبحيرة إصابة 6 أشخاص بالاختناق وكدمات وكسور مختلفة جراء اندلاع الحريق الذى إمتد لثلاثة طوابق.

وكان قد شب حريق هائلا فى الساعات الأولى من اليوم الاثنين داخل مصنع الجوهرة للمواد الغدائية بمركز حوش عيسي بمحافظة البحيرة والمتخصص فى انتاج عبوات البطاطس الشيبسى والمقرمشات بأنواعها المختلفة.

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية بقيادة العميد محمد بلبع إلى مكان الحريق وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء فى محاولة للسيطرة على الحريق ومنع إعداده إلى الأماكن المجاورة.

كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين نشوب حريق هائل داخل مصنع الجوهرة للصناعات الغذائية بحوش عيسي وامتد الحريق إلى 3طوابق بها مواد خام وعبوات غذائية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحريق.