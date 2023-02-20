"الآفاق الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد المصرى" ندوة بجامعة المنصورة

الدقهلية - شريف الديب

بدأت اليوم أولى فعاليات الملتقى التثقيفى الاقتصادى الأول، الذى تنظمه جامعة المنصورة بمحاضرة للدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري السابق، ورئيس معهد التخطيط القومي، بعنوان "الآفاق الاقتصادية وانعكاساتها على الاقتصاد المصرى"، والذى ينظم فعالياته قطاع شئون الطلاب بجامعة المنصورة خلال الفترة من 20-21 فبراير 2023 بقاعة المؤتمرات بالإدارة العامة للجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس الجامعة، وريادة الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف هناء الجوهرى أستاذ مساعد الاحصاء بكلية التجارة، ومنسق الملتقى، بحضور عمداء ووكلاء مختلف كليات الجامعة، أعضاء هيئة التدريس والعاملين، اتحاد طلاب الجامعة وعدد كبير من طلاب الجامعة من مختلف الكليات.

وأكد الدكتور محمد عطية البيومي، على الدور البارز للجامعة فى المساهمة للإرتقاء بفكر الطلاب وتقديم نماذج مؤثرة بالمجتمع الاقتصادى العالمى مثل الدكتور أشرف العربى، وذلك لتوضيح جهود الدولة المصرية في مواجهة مختلف الأزمات الاقتصادية، والاجابة على تساؤلاتهم، وذلك باعتبارهم رسل تنوير على مستوى أسرهم، والمحيطين بهم.

وأشارت الدكتورهناء الجوهري، إلى أن المؤتمر يهدف لإعداد كوادر طلابية قادرة على التوعية الثقافية واستكمال مسيرة العمل والتنمية والارتقاء بالأداء الاقتصادي للمجتمع فهم الركيزة الاساسية لبناء حاضر ومستقبل وطننا الغالي مصر .

واعتبر حازم نصر، أن الندوة فرصة لطلاب جامعة المنصورة للقاء الدكتور اشرف العربي، باعتباره أحد أهم الشخصيات الوطنية الفريدة، وعنصر رئيسي فى وضع استراتيجية مصر 2030، وتمنى لهم الخروج بمعلومات وأفكار ثرية للوصول لوضع أفضل فى ظل الازمة الاقتصادية.

و عرض الدكتور أشرف العربى الواقع الاقتصادى خلال العشر سنوات الاخيرة وانعكاساتها على المختلفة على المجتمع المصري، كما استعرض الحضور مختلف الإجراءات التى تم اتخاذها من قبل الاقتصاديات العالمية لمواجهة الأزمة الاقتصادية واتباع سياسات ترشيد الإنفاق للوصول لمستويات نمو مرتفعة، كما عرض سياسات بعض الاقتصاديات العالمية كأمريكا والصين وأوروبا، بالإضافة لتوضيح آليات وسياسات الدولة المصرية فى مواجهة الازمة من خلال العمل على زيادة الانتاج وزيادة الصادرات، وتسهيل مهمة المستثمرين، واستكمال البنية التحتية بمختلف محافظات الجمهورية من خلال تنفيذ المشروعات القومية الكبرى وبناء مصانع جديدة، وغيرها من الامور التى تسهم فى دعم الاقتصاد المصرى.

تلى الندوة فقرة نقاشية موسعة طرح فيها الطلاب ما يجول بخاطرهم من تساؤلات ومفاهيم وتخوفات وأسهب الدكتور أشرف العربي في الرد على كل ما أثير من تساؤلات وصحح ماقد يكون لدى الطلاب من مفاهيم غير صحيحة.